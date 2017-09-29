Международный айтыс проходит в Атырау

В Атырау начался международный айтыс под названием “Қайта жаңғырған Қазақстан”, – сообщает пресс-служба акима Атырауской области.





В музыкально-словесном дуэли принимают участие 20 акынов из Узбекистана, Китая, Монголии, Кыргызстана и из разных регионов Казахстана.









В состав жюри вошли известные деятели как Асанали Ашимов, Есенгали Раушанов, Мереке Кулкенов, Бауыржан Халиолла, Алтынбек Коразбаев и Светкали Нуржан.





Глава региона Нурлан Ногаев пожелал участникам удачи и отметил важность данного мероприятия. Он также выразил благодарность всем тем, кто участвовал в организации столь крупного состязания.









Добавим, международный айтыс проходит в рамках реализации программы Президента “Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру”.