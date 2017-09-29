Международный айтыс проходит в Атырау
29 сентября 2017, 12:15
В музыкально-словесном дуэли принимают участие 20 акынов.
В Атырау начался международный айтыс под названием “Қайта жаңғырған Қазақстан”, – сообщает пресс-служба акима Атырауской области.
В музыкально-словесном дуэли принимают участие 20 акынов из Узбекистана, Китая, Монголии, Кыргызстана и из разных регионов Казахстана.
В состав жюри вошли известные деятели как Асанали Ашимов, Есенгали Раушанов, Мереке Кулкенов, Бауыржан Халиолла, Алтынбек Коразбаев и Светкали Нуржан.
Глава региона Нурлан Ногаев пожелал участникам удачи и отметил важность данного мероприятия. Он также выразил благодарность всем тем, кто участвовал в организации столь крупного состязания.
Добавим, международный айтыс проходит в рамках реализации программы Президента “Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру”.
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