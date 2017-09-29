Вице-министр здравоохранения получил прививку от гриппа
29 сентября 2017, 12:28
Он на личном примере показал свое отношение к вакцинации.
Заместитель главы министерства здравоохранения РК Алексей Цой вакцинировался от гриппа в столичной городской поликлинике №9, передает NewTimes.
"Абсолютно безболезненно", - прокомментировал Цой.
Напомним, 1 октября в Казахстане стартует вакцинация от гриппа. Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин сообщил, что в этом году на территории страны в преобладающих случаях будут циркулировать три вида штаммов вируса гриппа.
"В этом году мы имеем информацию, что будет циркуляция трех штаммов вируса - это А (H1N1) - Мичиган, A (H3N2) - Гонконг, B - Брисбен", - рассказал Бекшин на пресс-конференции.
По его словам, в этом году медики провели исследования иммунологического статуса населения РК и выявили, что на сегодня 20% населения РК не имеет иммунитета к данным штаммам., поэтому вакцинация актуальна в первую очередь для этого контингента.
"В целом, перед нами стоит задача вакцинировать не менее 10% нашей страны. То есть создать иммунную прослойку в наиболее уязвимых группах населения. Это дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунной недостаточностью, ослабленные и часто болеющие дети, медицинские работники и беременные женщины во втором и третьем триместре беременности", - сказал он.
Также он назвал приблизительную цену на вакцины.
"Что касается частных платных кабинетов, то мы предполагаем, что цена будет варьироваться в районе 2200 тенге до 3,5 тысяч тенге. Все кабинеты будут иметь различные цены", - рассказал Бекшин.
С рекомендациями главного санврача по профилактике гриппа в предстоящем сезоне вы можете ознакомиться здесь.
Фото: кадр из видео.
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