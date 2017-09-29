Вице-министр здравоохранения получил прививку от гриппа

Заместитель главы министерства здравоохранения РК Алексей Цой вакцинировался от гриппа в столичной городской поликлинике №9,

"Абсолютно безболезненно", - прокомментировал Цой.

"В этом году мы имеем информацию, что будет циркуляция трех штаммов вируса - это А (H1N1) - Мичиган, A (H3N2) - Гонконг, B - Брисбен", - рассказал Бекшин на пресс-конференции.

"В целом, перед нами стоит задача вакцинировать не менее 10% нашей страны. То есть создать иммунную прослойку в наиболее уязвимых группах населения. Это дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунной недостаточностью, ослабленные и часто болеющие дети, медицинские работники и беременные женщины во втором и третьем триместре беременности", - сказал он.





Также он назвал приблизительную цену на вакцины.



