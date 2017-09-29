Портрет шахидки: как женщины становятся экстремистками
29 сентября 2017, 12:37
Женщины, проповедующие нетрадиционные и запрещенные формы ислама в Казахстане, как и в целом в Центральной Азии, явление относительно новое.
На диалоговой площадке в Астане по эгидой комитета по делам религии министерства по делам религии и гражданского общества собрались представители государственных органов, неправительственных организаций и другие заинтересованные лица, которые обрисовали психологический портрет женщины, которая становится жертвой экстремистов, сообщает Sputnik Казахстан.
Женщины, проповедующие нетрадиционные и запрещенные формы ислама в Казахстане, как и в целом в Центральной Азии, явление относительно новое. Если несколько лет назад слабая половина человечества была подвержена деструктивным религиозным взглядам скорее в отместку за своих погибших мужчин, то сейчас появляется новый тренд – женщины создают собственные группировки, фактически вставая с мужчинами в один ряд.
В Казахстане ситуация пока не критичная, количество таких женщин относительно небольшое и эксперты заверяют, что активно ведется профилактическая работа. При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что корень проблемы лежит в обществе и месте женщин в нем. Чаще всего недолюбленная, непризнанная мужчиной и не реализовавшая себя в обществе женщина более подвержена радикализму и даже к самоубийству в роли так называемой "шахидки".
"Главари преступного мира или делегированные главари запрещенных религиозных организаций сразу видят таких людей", — констатирует доктор психологических наук, профессор Лейла Асылбекова.
Тема проблем женщин в обществе абсолютно не нова, почти избита. Но по-прежнему требует особого внимания, тем более в свете роста религиозности населения.
Зачастую за помощью обращаются женщины, которые не в силах более терпеть домашнее насилие со стороны мужчин. Причем не редки случаи, когда благочестивые с виду мужчины в домашних стенах превращаются в тиранов.
"К нам обращаются женщины, где в семьях происходят постоянные скандалы и где мужчина в доме излишне религиозен. Возможно, им неправильно трактуются религиозные каноны. Он становится высокомерным, принуждает свою семью делать то, что им не нравится, начинает их контролировать, ограничивать, диктовать свою волю", — говорит руководитель Кризисного центра Астаны Анна Рыль.
Впрочем, не всегда только женщины, сбежавшие от псевдорелигиозных мужчин, ищут помощи от сторонних людей. Не исключены случаи, когда женщине требуется помощь окружающих, к примеру, после стрессовых ситуаций, тяжелых бытовых условий и порой после неразделенной любви.
"В основном в радикальные течения попадают женщины, которые не реализовали себя в жизни. Когда ее вербуют сторонники радикализма, ей говорят, что она умная, красивая, обладает лучшими качествами, т.е.
"показывают" ее ценность для общества. Ошибка нашего общества в том, что мы не умеем воспринимать людей позитивно. Когда женщина оскорблена, ущемлена ее личность и внутреннее я, она готова пойти на крайности, лишь бы удовлетворить свое эго, что "я нужна обществу", даже если это грозит смертью", — говорит руководитель женского сектора при Духовном управлении мусульман Казахстана Акбопе Тилегенова.
Как отмечает психолог Лейла Асылбекова, "у таких женщин слегка прищурены глаза, рот немного оскален. Им присуще присваивать все свои неудачи окружающим – это одни из первых признаков людей, которым требуется помощь, и первые, кто может стать жертвой опытного вербовщика".
"Это женщины, которые, в первую очередь, имеют заниженную самооценку, у которых явно что-то случилось — уход с работы, кризис в семье, гибель близкого. Кроме того, в наше время женщина более категорична. Она более разнополярна: сейчас она была доброй, хорошей мамой, завтра она может стать просто мегерой. Физиологическая реакция головного мозга женщины очень яркая", — поясняет психолог Лейла Асылбекова.
По мнению психолога, сигналом для вербовщика могут стать невербальные знаки.
"Женщина, которая часто кутается в одежду, закрывает шею, скрывает тело, это те жесты, которые считываются сразу", — говорит спикер.
"Вы когда-нибудь слышали, чтобы в наших с вами организациях говорили, что вы грамотный, талантливый и умный человек?" – задается вопросом психолог, а противник умело пользуется такими простыми приемами коммуникации.
Опытные вербовщики деструктивных религиозных организаций ловко манипулируют сознанием женщин, мотивируя на поступки. В психологии такие действия называются "ярлыком", т.е. свою жертву вербовщики называют хорошей, красивой, умной, необыкновенной и пытаются ей внушить чувство ее преувеличенной значимости.
"Они великолепно вешают ярлык и тащат, а подтаскивая, восхищаются этим человеком. И неважно, что порой человек не имеет больших капиталов и прочего. Они умеют вовлекать. При этом не обязательно надо брать далекое прошлое, достаточно и недавнего. И этот человек может превратиться из очень хорошего в плохого. Играя на тонкостях души, когда честолюбие переходит в эгоизм, а потом в демонстрации этого, подталкивает женщин к абсолютно полярным поступкам", — отмечает она.
Кроме того, из женщины легче сделать покорного шахида, поскольку она более склонна к суициду. При этом возрастная категория женщин абсолютно разная. Более того, современная женщина стала более подверженной радикализму.
"На сегодняшний день более 400 граждан Республики Казахстан находятся в Сирии в рядах ДАИШ и 20 % из них — это женщины. Даже если одна женщина находится там, это уже трагедия", — говорит психолог.
Эксперты рекомендуют женщинам, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях, непременно обращаться за помощью к окружающим. Главная рекомендация – заниматься самообразованием, много читать, интересоваться, общаться. Пусть это будет мода, красота, воспитание детей. Когда женщина уверена в себе, ставит себе цели и задачи, не замыкается в себе, тогда не будет радикализации. Надо убеждать таких женщин, что можно быть полноценным человеком здесь и сейчас. Быть хорошей матерью, хорошим человеком, специалистом. Только через внимание, любовь мы возвращаем женщин к жизни, считают эксперты.
"Надо помнить, что уровень цивилизации зависит от положения женщин в обществе и от качества их жизни", — завершил встречу и.о. председателя комитета по делам религии Еркин Онгарбаев.
Фото: infotop.lv
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