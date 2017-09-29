Портрет шахидки: как женщины становятся экстремистками

В Казахстане ситуация пока не критичная, количество таких женщин относительно небольшое и эксперты заверяют, что активно ведется профилактическая работа. При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что корень проблемы лежит в обществе и месте женщин в нем. Чаще всего недолюбленная, непризнанная мужчиной и не реализовавшая себя в обществе женщина более подвержена радикализму и даже к самоубийству в роли так называемой "шахидки".

"Главари преступного мира или делегированные главари запрещенных религиозных организаций сразу видят таких людей", — констатирует доктор психологических наук, профессор Лейла Асылбекова.

Тема проблем женщин в обществе абсолютно не нова, почти избита. Но по-прежнему требует особого внимания, тем более в свете роста религиозности населения.





Зачастую за помощью обращаются женщины, которые не в силах более терпеть домашнее насилие со стороны мужчин. Причем не редки случаи, когда благочестивые с виду мужчины в домашних стенах превращаются в тиранов.





"К нам обращаются женщины, где в семьях происходят постоянные скандалы и где мужчина в доме излишне религиозен. Возможно, им неправильно трактуются религиозные каноны. Он становится высокомерным, принуждает свою семью делать то, что им не нравится, начинает их контролировать, ограничивать, диктовать свою волю", — говорит руководитель Кризисного центра Астаны Анна Рыль.





Впрочем, не всегда только женщины, сбежавшие от псевдорелигиозных мужчин, ищут помощи от сторонних людей. Не исключены случаи, когда женщине требуется помощь окружающих, к примеру, после стрессовых ситуаций, тяжелых бытовых условий и порой после неразделенной любви.





"В основном в радикальные течения попадают женщины, которые не реализовали себя в жизни. Когда ее вербуют сторонники радикализма, ей говорят, что она умная, красивая, обладает лучшими качествами, т.е.

"показывают" ее ценность для общества. Ошибка нашего общества в том, что мы не умеем воспринимать людей позитивно. Когда женщина оскорблена, ущемлена ее личность и внутреннее я, она готова пойти на крайности, лишь бы удовлетворить свое эго, что "я нужна обществу", даже если это грозит смертью", — говорит руководитель женского сектора при Духовном управлении мусульман Казахстана Акбопе Тилегенова.



