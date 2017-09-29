Шлагбаум при въезде на Большое Алматинское озеро не уберут

Беспрепятственный доступ на БАО туристов и жителей Алматы не представляется возможным - А.Мырзахметов.

Шлагбаум, расположенный при въезде на Большое Алматинское озеро (БАО) не уберут. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, отвечая на вопрос жительницы города на сайте egov.kz, передает Zakon.kz.





«При въезде на Большое Алматинское Озеро (далее «БАО») установлен шлагбаум, который создает препятствие для посещения БАО. В особенности сложности возникают у иностранных туристов с языковым барьером. Согласно подпункту 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» физические лица вправе вносить в уполномоченный орган предложения по вопросам особо охраняемых природных территорий. В акимате города Алматы словесно дали информацию, что национальные парки вправе принимать участие в конкурсе по закупу услуг предоставления туристских троп. В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность демонтажа шлагбаума при въезде на Большое Алматинское Озеро для беспрепятственного доступа туристов и жителей города Алматы», - написала алматинка.





При этом она отметила, что туризм является приоритетным направлением развития нашей страны. Поддержка и активная политика государства позволяет создавать условия для благоприятного развития туризма и социально-экономических показателей страны. А Алматы - самый посещаемый иностранными туристами город в Казахстане.





На что министр ответил, что демонтаж шлагбаума невозможен.





«БАО расположено на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка и является стратегическим объектом. Национальный парк в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 года является особо охраняемой природной территорией со статусом природоохранного и научного учреждения, предназначенная для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия», - говорится в ответе.





По его словам, одной из основных задач национального парка является охрана и защита леса от лесных пожаров и незаконных рубок.





«В целях недопущения лесных пожаров ежегодно в период с апреля по ноябрь месяцы на территории национального парка приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства устанавливается пожароопасный сезон. В период пожароопасного сезона на основных дорогах и заездах в лесной массив устанавливаются шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты, на которых работниками национального парка ведется учет и регулирование потока посетителей территории. Кроме того, в зависимости от класса пожарной опасности в жаркую погоду въезд для посетителей на территорию БАО ограничивается, - написал А.Мырзахметов. - В этой связи рассмотрение вопроса о возможности демонтажа шлагбаума при въезде на БАО в целях беспрепятственного доступа туристов и жителей города Алматы Министерством не представляется возможным.





Он также подчеркнул, что согласно статьи 508-511 Налогового кодекса РК на территории национального парка с посетителей взимается плата за использование особо охраняемой природной территории из расчета 0,1 МРП чел/день.



