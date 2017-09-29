Aston Martin нарисовал для Dyson «пылесос с V12»

Напомним, на днях основатель Dyson Джеймс Дайсон объявил, что вложит 2 миллиарда фунтов стерлингов в разработку «радикального» электромобиля и твердотельных аккумуляторов для него. Первая серийная модель появится в 2020 году, за ней должны последовать другие. Дайсон рассчитывает, что уже через несколько лет производство и продажа электрокаров станет основным источником доходов для его фирмы, сейчас занимающейся пылесосами, фенами, сушилками для рук и тому подобной техникой.





Шутка Палмера хороша еще и тем, что в модельном ряду Dyson имеются пылесосы с названиями V6, V7, V8 – добавить к ним V12 было бы логично. Тем временем один из подписчиков уже придумал подходящее имя для вымышленного пылесоса Aston Martin, показанного на эскизе – Vac-uish, образовав его из слов Vanquish и vacuum cleaner («пылесос»). Другой комментатор отметил, что подобная модель стала бы хорошей заменой для Cygnet – провалившей продажи малолитражки, которую Aston Martin выпустил на базе Toyota iQ, чтобы снизить средний по модельному ряду уровень вредных выбросов.