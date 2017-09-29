Aston Martin нарисовал для Dyson «пылесос с V12»
29 сентября 2017, 12:51
Топ-менеджер пошутил, что «Астон», в свою очередь, подумывает о выпуске пылесосов и сопроводил это заявление скетчем «пылесоса с V12».
Глава Aston Martin Энди Палмер поздравил в «Твиттере» производителя бытовой техники Dyson со «вступлением в клуб независимых британских автопроизводителей». Топ-менеджер пошутил, что «Астон», в свою очередь, подумывает о выпуске пылесосов и сопроводил это заявление скетчем «пылесоса с V12».
Congratulations @Dyson on joining our independent British car company club. We're looking forward to branching out into vacuum's...... ???? pic.twitter.com/TCFa7y4niz— Andy Palmer (@AndyatAston) 27 сентября 2017 г.
Напомним, на днях основатель Dyson Джеймс Дайсон объявил, что вложит 2 миллиарда фунтов стерлингов в разработку «радикального» электромобиля и твердотельных аккумуляторов для него. Первая серийная модель появится в 2020 году, за ней должны последовать другие. Дайсон рассчитывает, что уже через несколько лет производство и продажа электрокаров станет основным источником доходов для его фирмы, сейчас занимающейся пылесосами, фенами, сушилками для рук и тому подобной техникой.
Шутка Палмера хороша еще и тем, что в модельном ряду Dyson имеются пылесосы с названиями V6, V7, V8 – добавить к ним V12 было бы логично. Тем временем один из подписчиков уже придумал подходящее имя для вымышленного пылесоса Aston Martin, показанного на эскизе – Vac-uish, образовав его из слов Vanquish и vacuum cleaner («пылесос»). Другой комментатор отметил, что подобная модель стала бы хорошей заменой для Cygnet – провалившей продажи малолитражки, которую Aston Martin выпустил на базе Toyota iQ, чтобы снизить средний по модельному ряду уровень вредных выбросов.
Текст: Александр Орехов
Фото: Aston Martin
Via cartimes
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