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Президент Туркменистана написал очередную книгу, на этот раз о спорте

29 сентября 2017, 12:56

Книга выпущена на туркменском, английском и русском языках и проиллюстрирована красочными фотоматериалами.

В Туркменистане состоялась презентация новой книги Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте», сообщает Turkmenistan.gov.

В новой книге Гурбангулы Бердымухамедова раскрывается важная роль и значение физкультуры и спорта в жизни человека и общества. Ведь регулярные занятия спортом – это воспитание силы духа, целеустремлённости и воли к победе, закалка характера и путь к совершенству.

На страницах нового издания также рассказывается о проделанной в Туркменистане огромной работе и ныне предпринимаемых целенаправленных мерах по развитию массового физкультурно-спортивного движения и спорта высших достижений, о национальных видах спорта, имеющих у туркменского народа славные многовековые традиции.

Как отмечает Президент Гурбангулы Бердымухамедов, с каждым годом наша страна обогащает свой опыт как организатор международных соревнований. Будучи неизменно привержен высоким гуманистическим идеалам Олимпийского движения, нейтральный Туркменистан вносит достойный вклад в укрепление плодотворного сотрудничества на этом направлении в региональном и глобальном масштабе. В данном аспекте особое внимание в новой книге уделяется V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, их программе и участникам. Приведены также сведения о ранее проведённых Азиатских играх и их результатах.

Один из разделов посвящён достопримечательностям Туркменистана, внесённым в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса. В их числе – украшающий столичный Олимпийский стадион художественно-монументальный образ ахалтекинского скакуна и Центр водных видов спорта Олимпийского городка.

В отдельный раздел вошли официальные выступления Президента Гурбангулы Бердымухамедова и поздравительные Обращения главы государства к участникам международных форумов и конференций. Завершает книгу Обращение к спортсменам национальной сборной Туркменистана.

Книга подготовлена и выпущена в свет Туркменской государственной издательской службой на высоком полиграфическом уровне на туркменском, английском и русском языках и проиллюстрирована красочными фотоматериалами.

Туркменский писатель Худайберды Халлы сообщал, что Бердымухамедов «написал» 36 или 37 книг на самые разные темы. Вначале им была «написана» книга о лекарственных растениях.
Собрали исследования о лекарственных растениях и отдали эти труды Бердымухамедову. Таким образом он «издал» сборник о лекарственных растениях в двух томах. Затем он «издал» книгу о туркменской породе лошадей — ахалтекинцах. «Издал» книгу о чае. Им был «опубликован» роман о счастливой жизни. Одну из книг он посвятил своему деду.

Фото с сайта turkmenistan.gov

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