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В Мумбаи жертвами давки у железнодорожной станции стали 15 человек

29 сентября 2017, 13:00

По данным полиции, 20 человек получили тяжелые травмы.

По меньшей мере 15 человек погибли, не менее 30 пострадали в давке у станции пригородного железнодорожного сообщения в индийском Мумбаи, сообщает агентство ANI, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 3 погибших.

По данным полиции, 20 человек получили тяжелые травмы.




Инцидент произошел утром в пятницу на надземном переходе между станциями Прабхадеви (бывшая станция Элфинстоун Роуд) и станцией Парель, расположенном в южной части мегаполиса.

Точная причина происшествия пока не установлена, но, как отмечают СМИ, утром в пятницу на Мумбаи обрушился ливень, в результате многие жители города и его окрестностей решили воспользоваться пригородными поездами, опасаясь, что дождь приведет к подтоплению улиц и пробкам. В результате пассажиропоток в пригородных поездах вырос, а переход между станциями Прабхадеви и Парель при этом является одним из самых оживленных, так как связывает две ключевые железнодорожные линии – западную и центральную.

Фото twitter.com

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