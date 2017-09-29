В Мумбаи жертвами давки у железнодорожной станции стали 15 человек
29 сентября 2017, 13:00
По данным полиции, 20 человек получили тяжелые травмы.
По меньшей мере 15 человек погибли, не менее 30 пострадали в давке у станции пригородного железнодорожного сообщения в индийском Мумбаи, сообщает агентство ANI, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 3 погибших.
По данным полиции, 20 человек получили тяжелые травмы.
#MumbaiLocalStampedepic.twitter.com/HmV7a6b4t4— Anilbhai Purohit (@anilpurohi) 29 сентября 2017 г.
#MumbaiLocalStampedepic.twitter.com/uERAqNjps7— Anilbhai Purohit (@anilpurohi) 29 сентября 2017 г.
Инцидент произошел утром в пятницу на надземном переходе между станциями Прабхадеви (бывшая станция Элфинстоун Роуд) и станцией Парель, расположенном в южной части мегаполиса.
Точная причина происшествия пока не установлена, но, как отмечают СМИ, утром в пятницу на Мумбаи обрушился ливень, в результате многие жители города и его окрестностей решили воспользоваться пригородными поездами, опасаясь, что дождь приведет к подтоплению улиц и пробкам. В результате пассажиропоток в пригородных поездах вырос, а переход между станциями Прабхадеви и Парель при этом является одним из самых оживленных, так как связывает две ключевые железнодорожные линии – западную и центральную.
Фото twitter.com
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