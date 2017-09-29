Единый стандарт нового казахского алфавита и графики должен быть утверждён уже к концу 2017 года.

В Казахском национальном аграрном университете состоялась дискуссия для обсуждения и поддержки внедрения единого стандартного алфавита для государственного языка на тему «Латинская графика - основа духовной модернизации общества». В мероприятии приняли участие ученые, преподаватели университета и студенты, передает Zakon.kz





Большинство собравшихся единогласно считают, что переход на латинскую графику будет способствовать увеличению интереса к изучению государственного языка.









«Недавно мы представили второй альтернативный интернет-проект. Его рациональная точка заключается в том, что мы можем общаться с кем угодно в любой точке мира. То есть, в проекте все гласные буквы сделаны в соответствии с международными стандартами. Мы только предоставили 3 согласные буквы в виде двойных букв. А именно «ә» указали как -«Ae», ө - «Oе» и ү- как «Ue». Двойные буквы есть и в алфавите других стран. Этого не нужно бояться», - сказал заведующий кафедрой лингвистики им. А.Байтурсынова, профессор Алимхан Жунусбек.





Сегодня 75 процентов стран мира используют латинскую графику. Ученые считают, что введение единого стандартного алфавита государственного языка, это не замена одной буквы, другим символам. К данному вопросу нужно подходить с большой ответственностью и нужно провести фундаментальную реформу.









«Президент Казахстана, говоря о конкретных способах перехода на латинский алфавит, предположил, что этот вопрос должен широко обсуждаться среди интеллигенции. Поэтому мы приглашаем ученых, специалистов, аспирантов и магистров для обсуждения вопроса о переходе на латиницу, что остро стоит в теме дня. И я думаю, что мы должны отметить 28 казахских писем и правильно их пометить. Поскольку турецкий народ при переходе на латинский алфавит, потерял 3 звука. Мы не должны повторить эту ошибку. В предложенном алфавите - 26 символов. Я считаю, в этом проекте должны участвовать специалисты айти сферы. И когда более благоприятная модель будет приветствоваться народом, мы передадим ее главе государства», - отметил директор Института развития государственного языка Бижомарт Капалбеков.





Единый стандарт нового казахского алфавита и графики должен быть утверждён уже к концу 2017 года. А в следующем году необходимо приступить к подготовке специалистов, которые в свою очередь будут обучать население обновлённой грамоте. Так в своей статье "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" Нурсултан Назарбаев дал точные поручения Правительству подготовить график перехода казахского языка на латинский алфавит.









Нужно подчеркнуть что в своей программной статье президент Казахстана четко обозначил механизмы модернизации общественного сознания. Поставлена задача по реализации программы «Рухани жаңғыру». В нем говорится, как обществу сделать шаг в будущее - стать ближе к созданию еще более сплоченной единой нации сильных и ответственных людей. И здесь важно, чтобы все казахстанцы, помнили, что главное это внутреннее желание и готовность к изменениям.



