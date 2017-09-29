Фанат прорвался на поле и поцеловал Месси в бутсу

29 сентября 2017, 13:20

После этого стюард увел фаната с поля, а матч продолжился.

Фанат «Барселоны» прорвался на поле во время матча Лиги чемпионов между каталонцами и португальским «Спортингом» и поцеловал бутсу форварда сине-гранатовых Лионеля Месси, передает Lenta.ru.

Видео появилось на YouTube-канале TheFinalWhistle HD.


Поклонник подбежал к Месси и перекинулся с ним несколькими словами. Аргентинец обнял болельщика, а он наклонился и поцеловал нападающего в бутсу. После этого стюард увел фаната с поля, а матч продолжился.

Встреча состоялась 27 сентября и завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0.

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