Фанат прорвался на поле и поцеловал Месси в бутсу
29 сентября 2017, 13:20
После этого стюард увел фаната с поля, а матч продолжился.
Фанат «Барселоны» прорвался на поле во время матча Лиги чемпионов между каталонцами и португальским «Спортингом» и поцеловал бутсу форварда сине-гранатовых Лионеля Месси, передает Lenta.ru.
Видео появилось на YouTube-канале TheFinalWhistle HD.
Поклонник подбежал к Месси и перекинулся с ним несколькими словами. Аргентинец обнял болельщика, а он наклонился и поцеловал нападающего в бутсу. После этого стюард увел фаната с поля, а матч продолжился.
Встреча состоялась 27 сентября и завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0.
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