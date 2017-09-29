Алматинцы просят наказать водителя иномарки, не пропустившего реанимобиль

В интернете обсуждают видео, на котором водитель автомобиля Nissan не пропускает машину скорой помощи, двигавшуюся за ним,





Уступить дорогу машине скорой помощи, мчащейся на вызов или с него - этот вопрос на казахстанских дорогах актуален как никогда. Периодически в Сети появляются ролики и фотографии, на которых безразличные к проблемам других людей не уступаю дорогу "скорым", преграждают въезды во двор и т.д. Очередное такое видео появилось на паблике kris_p_almaty в instagram.





Автор видео подписал его так: "Всю дорогу не пропускал. Едем на Реанимобиле".









Любая попытка оправдать водителя, например, тем, что ему некуда перестроиться было, или он мог не слышать, были провальными. Интернет-пользователи негативно оценили поведение "ниссановода". В его адрес даже сыпались угрозы.





- запомнил номер...увижу на дороге...буду стягать все дорогу.





- Мы вчера по Рыскулова ехали,там была такая пробка,между машинам 10 см,так даже там все дружно умудрились пропустить реанимобиль ,правда перед светофором один попался,но и его сами же водители чуть не снесли с дороги,Водитель ведь пожертвовав 5минутами своего времени,ты можешь спасти чью то жизнь!





- Даже поворотник не пытался включитб чтоб перестроиться... люди вы о чем? Если бы боялся (-лась) хоть с поворотником ехал(-а) бы





- Как менять полосу? Если скорая включает сирену? Должен пропустить! Врачи жизни спасают людские! А этот товарищ возможно глухой или слепой? Или просто урод во всех смыслах этого слова! К сожалению, он не единственный такой водитель в нашем прекрасном городе! Уважайте друг друга...люди!





- Вот из-за таких уродов вчера знакомая умерла... Скорая не успела...







