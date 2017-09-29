В КНБ прокомментировали хакерские атаки на банки
29 сентября 2017, 13:25
Банки РК обычно сами защищаются от атак хакеров, но сейчас их защищает КНБ.
Защитой банков второго уровня Казахстана от хакерских атак занимаются коммерческие структуры внутри банков, однако в связи с последними атаками в настоящее время защиту осуществляет КНБ РК, сообщил заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.
"По банкам. На сегодняшний день наша государственная техническая служба эти атаки успешно отбивает. Мы видели всплеск был вчера после обеда, затем все ночное время продолжалось. Наши дежурные всю ночь мониторили ситуацию, все атаки практически отбиты. На сегодняшний день продолжается атака на один из наших банков, мы эту ситуацию знаем. Уже локализировали", — сказал Ергожин на брифинге.
Он отметил, что КНБ Казахстана находится на контакте с коллегами зарубежных стран, с серверов которых исходит эта атака. Республиканская государственная техническая служба отвечает за обеспечение жизнедеятельности в киберпространстве только критически важной инфраструктуры, добавил Ергожин.
"Банки в нее на сегодняшний день не входят. То есть мы сейчас осуществляем деятельность по защите банков, грубо говоря, на определенных договоренностях с Нацбанком. Потому что банки второго уровня на сегодняшний день не входят в состав, они сами себя защищают, у них свои коммерческие структуры есть, которые это обеспечивают. Но учитывая, что критически важной является инфраструктура для нашего общества, граждан, мы сейчас полностью принимаем все меры для их защиты", — заключил замглвы КНБ.
Массированная DDoS-атака на интернет-ресурсы банков второго уровня Казахстана была зафиксирована 28 сентября. Интернет-ресурсы банков были недоступны в течение определенного времени. Атака осуществлялась с зарубежных IP-адресов, о чем немедленно были проинформированы соответствующие службы реагирования на компьютерные инциденты этих стран. Совместными усилиями государственной техслужбы и Нацбанка РК атаки были блокированы. Интернет-ресурсы банков работают в штатном режиме, были приняты дополнительные меры по усилению систем защиты информационных ресурсов всех казахстанских банков.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Рен ТВ
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