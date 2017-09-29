В КНБ прокомментировали хакерские атаки на банки

Банки РК обычно сами защищаются от атак хакеров, но сейчас их защищает КНБ.

Защитой банков второго уровня Казахстана от хакерских атак занимаются коммерческие структуры внутри банков, однако в связи с последними атаками в настоящее время защиту осуществляет КНБ РК, сообщил заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.





"По банкам. На сегодняшний день наша государственная техническая служба эти атаки успешно отбивает. Мы видели всплеск был вчера после обеда, затем все ночное время продолжалось. Наши дежурные всю ночь мониторили ситуацию, все атаки практически отбиты. На сегодняшний день продолжается атака на один из наших банков, мы эту ситуацию знаем. Уже локализировали", — сказал Ергожин на брифинге.



