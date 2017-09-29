Криштиану Роналду приобрёл гиперкар Bugatti Chiron

Звезда мирового футбола — Криштиану Роналду — приобрёл новый автомобиль. Теперь игрок «Реала» будет ездить на совершенно новом купе Bugatti Chiron.

Соответствующее сообщение появилось на официальной страничке футболиста в социальной сети Instagram. «Новый зверь в здании», — написал Криштиану Роналду, прикрепив к тексту соответствующий видеоролик.





Как неоднократно сообщалось ранее, совершенно новое спортивное купе Bugatti Chiron оснащено 1500-сильным мотором. Крутящий момент этого агрегата 8.0 W16 — 1600 Нм. Ускорение с 0 до 100 км/ч — 2,5 секунды. Максимальная скорость — 420 километров в час.









Начальная стоимость гиперкара 2.6 млн $ ( что по текущему курсу 884 млн тг.).



