Штраф за лайк. В тюрьму за репост. Программа «Аналитика» на Первом канале Евразия поднимает тему свободы слова в сети

По всему миру понятие безнаказанности в Сети все больше походит на миф. Не стал исключением и Казахстан. Горячее желание многих казахстанцев высказаться в Интернете и без особых усилий донести до большой аудитории все, что они думают о ком или о чем бы то ни было, ныне остужают все новые уголовные дела в отношении тех, кто «не следит за словами».





Подобное развитие событий было вполне ожидаемым – повсеместное распространение информационных технологий в Казахстане, как и в других странах, повлекло за собой ужесточение законодательства. Теперь просто так оклеветать кого-то на своей странице в соцсетях, или в силу своих убеждений опубликовать призыв к незаконной деятельности, будь то разжигание межнациональной розни или распространение ложных сведений, не получится.





Как и не получится просто так «для себя» перепостить отрывок книги, которая по заключению экспертов считается экстремистской. За все, что мы делаем в Сети, если это вне рамок Закона - придется отвечать.





Так, до сих пор на слуху ситуация с жителем СКО Игорем Чуприным, которого осудили на 5,5 лет лишения свободы по статьям 180 части 2 УК РК «Пропаганда нарушения унитарности и целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории и дезинтеграции государства», а также 174 части 1 УК РК «Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной розни».





В обоих случаях преступления были совершенны с использованием информационно-коммуникационных сетей . Без внимания не осталась и ситуация с распространением по средствам мессенджеров видео об «обрушении дома в Семее».





После проверки прокуратурой выяснилось, что обрушение произошло не в мае 2017 года, как утверждал автор, а за 5 лет до этого и не в Казахстане, а в российском городе Астрахань.





Как и ожидалось беспечного мужчину, решившего развлечения ради, напугать общественность страшными кадрами, теперь будут судить. И это лишь малая часть всех уголовных дел, заведенных за противоправные действия в Сети.





О том, за какие еще проступки в Интернете можно оказаться за решеткой, смотрите в материале журналистов программы «Аналитика» в воскресенье, 1 октября, в 20.00.



