Главное условие - бесспорность долга

Г. Рахимджанова,

судья СМЭС г. Алматы

В целях введения процессуальной экономии средств и времени участников судопроизводства с 1 января 2016 года введены в действие изменения в Закон РК «О нотариате», согласно которым нотариусы наделены правом совершения исполнительных надписей.

Следует отметить, что с введением в действие данной нормы, по рассматриваемым в приказном производстве некоторым категориям дел, в частности, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 10), 11) и 17) ст. 135 ГПК, у стороны есть возможность обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи, если представленные документы подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем, и если не истек срок исковой давности, что говорит об альтернативной подведомственности вышеуказанных категорий дел.

В связи с чем на сегодняшний день в г.г. Астане и Алматы запущен пилотный проект по расширению практики применения исполнительной надписи нотариусами.

Исполнительная надпись - распоряжение нотариуса на обязательстве должника о принудительном взыскании суммы денег или какого-либо имущества в пользу кредитора - имеет силу исполнительного документа и служит основанием для принудительного взыскания.

Самое главное и непременное условие совершения исполнительной надписи нотариусом - бесспорность долга. Данное требование законодательства означает, что должник и взыскатель не должны иметь разногласий по основаниям, срокам и размерам взыскания.

Заявление взыскатель вправе подать любому нотариусу, независимо от места нахождения взыскателя и должника и места исполнения по надписи.

Для взыскания денег или истребования иного движимого имущества от должника нотариус совершает исполнительные надписи на документе, устанавливающем задолженность. При подаче заявления взыскателем представляются документы, являющиеся основанием для совершения исполнительной надписи, а также расчет задолженности. Расчет задолженности, представляемый от имени юридического лица, подписывается первым руководителем и главным бухгалтером. На основании представленных документов нотариус проверяет бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем, размер задолженности, истечение срока по заявленному требованию.

Исполнительная надпись согласно Правилам совершения нотариальных действий нотариусами совершается при предоставлении следующих документов:

- подлинный экземпляр нотариально удостоверенного договора (соглашения) либо его дубликат (за исключением договоров займа денег) представляются для совершения исполнительной надписи для взыскания задолженности по обязательству, основанному на нотариально удостоверенной сделке;

- подлинные договоры (купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг, хранения и др.); документы, подтверждающие возникновение обязанности должника по уплате задолженности по договорам (товаросопроводительные документы, товаротранспортная накладная, товарная накладная, грузовая накладная, коносамент или иной документ), документ о передаче имущества (товара), подписанный обеими сторонами (акт приема-передачи, акт о передаче имущества (товара), акт о приемке имущества (товара) по количеству и качеству и другие), документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (оказанных услуг), подписанный обеими сторонами (акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) и другие), заказ-наряд, счет-фактура и другие); документы, подтверждающие письменное признание должником суммы задолженности, (пени) (акт сверки расчетов, подписанный взыскателем и должником и скрепленный печатями (при их наличии), ответ на претензию, в котором должник признает обязательство по уплате денежных средств, акцептованное платежное требование или иной документ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства и подписанный уполномоченным лицом) представляются для совершения исполнительной надписи для взыскания задолженности по обязательству, основанному на письменной сделке, срок исполнения которой наступил и неисполнение обязательства признается должником, в том числе в ответе на претензию, направленную взыскателю в порядке досудебного урегулирования спора;

- нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов представляется для совершения исполнительной надписи для взыскания задолженности по обязательству о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, не связанным с установлением отцовства (материнства) или необходимостью привлечения третьих лиц;

- заверенная копия договора на обслуживание (если взыскатель управляющая компания); копии документов об установлении тарифов, определении пени (протокол, выписка из решения общего собрания кооператив собственников помещений (квартир); документ о расчете суммы задолженности (заверенная взыскателем копия лицевого счета с расчетом суммы задолженности или заверенная взыскателем выписка из лицевого счета) по плате за услуги, пени за несвоевременное и/или не в полном объеме внесение такой платы представляются для совершения исполнительной надписи для взыскания задолженности по обязательству о взыскании задолженности с собственников помещений (квартир), уклоняющихся от участия в обязательных расходах на содержание общего имущества объекта кондоминиума, утвержденных Законом РК «О жилищных отношениях», за исключением требований о взыскании дополнительных расходов.

Должник вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения копии исполнительной надписи направить нотариусу, совершившему исполнительную надпись, возражения против заявленного требования в письменном виде с уведомлением. При поступлении уведомления о вручении копии исполнительной надписи должнику и в случае, если в установленный срок от должника не поступит к нотариусу возражение, нотариус выдает взыскателю исполнительную надпись для предъявления ее к исполнению.

Нотариус выносит постановление об отмене исполнительной надписи не позднее трех рабочих дней со дня поступления возражения. Копии постановления об отмене исполнительной надписи направляются взыскателю и должнику не позднее следующего рабочего дня после его вынесения.

В случае, если постановлением нотариуса совершенная исполнительная надпись по возражению должника не отменена, оспаривание исполнительной надписи осуществляется в судебном порядке.

Исполнительная надпись может быть предъявлена к принудительному исполнению в течение трех лет со дня ее совершения. В случаях, когда для требования, по которому выдается исполнительная надпись, законодательством РК установлен иной срок давности, исполнительная надпись выдается в пределах этого срока.

Развитие досудебных способов урегулирования споров имеет большие перспективы и является насущной потребностью современного цивилизованного общества. В связи с чем для укрепления внесудебного урегулирования споров и упрощения судопроизводства требования, по которым выносится судебный приказ, где должником являются граждане либо юридические лица РК и страны - участника международного акта, предусматривающих исполнение нотариальных актов, содержащих исполнительную надпись, полагаю необходимым определить в подведомственность нотариусов, с внесением изменений в Гражданский процессуальный кодекс РК.