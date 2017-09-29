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На швейцарском аукционе выставили похищенную картину Айвазовского

29 сентября 2017, 13:35

Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщается на сайте МВД России.

Картина Ивана Айвазовского, похищенная в 1976 году, найдена на аукционе в Швейцарии, передает Lenta.ru.

«Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома KOLLER выставлена картина Ивана Константиновича Айвазовского "Вид на Ревель", написанная в 1845 году (оригинальное название — "Море")», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она пояснила, что в ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами, лот был снят с торгов.

Картина оценочной стоимостью более миллиона долларов была украдена из собрания Музея-заповедника «Дмитровский кремль». В настоящее время проводится работа, целью которой является возвращение произведения в Россию.

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