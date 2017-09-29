Переход на латинскую графику важен с точки зрения технологий - эксперт

Новый алфавит должен базироваться на 26 знаках классического латинского алфавита. С точки зрения технологий, переход на латинский алфавит важен для Казахстана, такое мнение на пресс-конференции, посвященной переходу казахского алфавита на латинскую графику, выразил руководитель общественного фонда Wikibilim Рауан Кенжеханулы, передает корреспондент BNews.kz.

«Язык любой жив, интересен, конкурентоспособен своим содержанием. А главным инструментом создания этого содержания и его распространением является алфавит. Поэтому этот инструмент должен быть удобным и эффективным. К сожалению, то что сейчас у нас есть в распоряжении, не всегда позволяет делать быстро и удобно», - сказал руководитель общественного фонда Wikibilim Рауан Кенжеханулы.

Как отметил спикер, новый алфавит должен быть удобным и эффективным, также должен базироваться на 26 знаках классического латинского алфавита.

«Люди, которые работают с казахским текстом должны меня понять. Самый примитивный пример, вы набираете текст на казахском языке, и в стандартной раскладке, которым мы пользуемся, мы вынуждены жонглировать тремя раскладками, чтобы набрать цифры, вы переходите на один язык, набираете цифры, чтобы набрать кавычки, черточку - опять перекладываете. Это очень неудобно. Не говоря уже о том, что смартфоны на ваших руках далеко не все поддерживают казахский язык в той конфигурации, которая есть», - подчеркнул он.

Напомним, 11 сентября на парламентских слушаниях лингвистами был презентован новый вариант казахского алфавита на латинской графике. В нем использованы 25 латинских букв и 8 диграфов.