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Уличных торговцев Астаны оденут в единую форму

29 сентября 2017, 13:43

Предприниматели поддержали нововведение.

До конца года уличных торговцев Астаны оденут в единую форму. Об этом сообщается на сайте столичного акимата.

Единая униформа дает ряд преимуществ уличным торговцам, сообщила руководитель городского управления предпринимательства и промышленности Рысгуль Каугабаева.

"В первую очередь, специальная форма будет узнаваема. Все жители столицы смогут легко определять легально работающих продавцов", – сообщила Р. Каугабаева.

Летом новую форму ярко-желтого цвета первыми примерили столичные продавцы в рамках реализации программы «1000 мест уличной торговли».

"Опыт перехода на единую форму был успешным. И теперь до конца года мы планируем внедрить его для всех уличных продавцов столицы, осуществляющих законную деятельность", – Р. Каугабаева.

По словам начальника управления, в настоящее время дизайн, цвет и комплектация спецодежды согласовывается со столичными предпринимателями.


Фото: astana.gov.kz.

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