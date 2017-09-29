Житель Темиртау насиловал свою дочь

О том, что происходит в семье узнала директор школы и написала заявление в полицию.

Житель Темиртау насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Ранее он был осужден по статье причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека по неосторожности. Из тюрьмы мужчина освободился условно-досрочно, пишет " пишет " Новый Вестник ".





Дома он избивал свою гражданскую жену и морально её унижал. В 2013 году отец начал приставать к своей малолетней дочери.





"Глава семьи начал совершать в отношении собственной дочери действия сексуального характера. Отец даже снимал на видеокамеру сотового телефона девочку, купающуюся в ванной", - рассказал судья Исламхан Енсебаев.





Малолетняя девочка сначала не понимала, что происходит. А когда стала старше рассказала матери. Но ничего не произошло до тех пор, пока в школе не услышали о ситуации в семье.





Заявление в полицию написала директор учебного заведения. Насильника задержала полиция, но он отказывался от всех обвинений. Тогда его дочери пришлось пройти медицинские экспертизы, которые подтвердили насилие над девочкой.





Преступника приговорили к 25 годам заключения, решение ещё не вступило в законную силу.



