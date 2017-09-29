В Узбекистане задержан "смотрящий" по Ташкенту

В настоящее время в отношении Аббосхона выдвинуты санкции, устанавливаются его сообщники.

Оперативники Ташкента задержали главного криминального авторитета города Аббосхона Ходжаева, который претендовал на звание "смотрящего" по Ташкенту.





По словам заместителя начальника ГУВД Ташкента, главы следственного управления Дониера Ташходжаева, для этого были приняты все оперативные меры.





"Оперативными структурами ГУВД Ташкента была получена информация, что якобы Ходжаев Аббосхон претендует на звание главного "авторитета" Ташкента. Нами были приняты все оперативные меры для его задержания. В настоящее время выявляются факты вымогательства с его стороны. Ему также предъявлено обвинение в хранении наркотических средств", – поделился Ташходжаев.





Кроме того, замначальника ГУВД столицы подтвердил информацию о том, что задержанный создал преступное сообщество и предпринимал действия для завоевания "авторитета". В настоящее время в отношении Аббосхона выдвинуты санкции, устанавливаются его сообщники.





Представитель ГУВД также заверил, что никто не позволит устанавливать в Ташкенте криминальную власть.





"Здесь есть конституция, здесь есть уголовно-процессуальный кодекс, здесь есть нормативные акты, здесь есть хокимият, правоохранительные органы и улице здесь места нет. Улица только для народа, и любые попытки, которые могут быть предприняты со стороны криминальных лиц, будут жестко пресекаться", – заключил Дониер Ташходжаев.

Отметим, что обвинение, выдвигаемое в отношении Аббосхона Ходжаева по статье 273 части 5 УК РУз (Незаконная продажа наркотических средств или психотропных веществ в крупных размерах) предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Источник: Sputnik Узбекистан