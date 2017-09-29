За полгода в Казахстане зарегистрировали более 11 тысяч отказов от прививок

За 1 полугодие 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 11 557 отказов от профилактических прививок. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года, отмечается рост числа отказов на 37,3% , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения РК.





В 45,7% случаев - это личные убеждения граждан, по религиозным причинам отказываются в 41,9% случаев, в 7,7% - из-за недоверия и в 4,6% - из-за негативной информации в СМИ. Высокий удельный вес отказов зарегистрирован по Актюбинской области - 22,3%, Южно-Казахстанской области - 11,6%, Карагандинской области - 9,9%, Мангистауской области - 8,8% и городу Алматы - 17%.





По информации ведомства, в текущем году по республике проводилась определенная санитарно-разъяснительная работа с населением по профилактике отказов от вакцинации. Распространялось наглядное пособие, в том числе памятки, буклеты, литература (122 748 шт), транслировались видеоролики о пользе иммунизации (1286 раз), было 102 выступления по телевидению и 420 по радио, проведено 7648 встреч с населением и 542 встречи с представителями религиозных общин, провели 25678 бесед в школах молодых матерей, в СМИ опубликовано 243 статьи, на веб-сайтах размещено 143 материала, выпущено 4 447 санитарных бюллетеней, прочитано 5608 лекций.





Также в Минздраве предоставили информацию по охвату профилактическими прививками за 8 месяцев 2017 года.





Так, против дифтерии, коклюша и столбняка среди детей до 1 года охват составил 67,1%, против пневомококовой инфекции - 63%, против вирусного гепатита В для новорожденных - 67,7%, против кори, краснухи, эпидемического паротита среди детей в возрасте до 2 лет - 65,7%.





Фото: doctor21.com