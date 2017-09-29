Антитеррористические операции на море регламентируют в Казахстане

Постоянно действующий морской штаб необходим для усиления координации всех силовиков в случае терактов на Каспийском море.

Заместитель председателя КНБ РК Даулет Ергожин на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции рассказал о поправках в закон «О противодействию терроризму».

«Предполагается создание так называемого морского оперативного штаба. На сегодня все действующие штабы покрывают территорию Казахстана только земную. На морской части у нас штабов нет, поэтому законодательно мы хотим закрепить возможность проведения антитеррористических мероприятий на море», - сказал Даулет Ергожин.

Он пояснил, что необходимо дать соответствующие полномочия пограничным службам либо представителям департаментов КНБ на местах для применения тех или иных сил и средств для противодействия терактам на морских объектах.

«На сегодня эти работы обеспечивает Пограничная служба КНБ РК, при необходимости мы взаимодействуем с другими правоохранительными органами, а также Вооружёнными силами, но, учитывая, что угроза терактов в мире растёт, мы для усиления координации должны создать соответствующий штаб», - продолжил замглавы КНБ.

По его словам, руководитель штаба будет наделён полномочиями принимать оперативные решения на месте, объявлять антитеррористическую операцию, определять конкретные районы операции, решать, какие силы и средства необходимо подтягивать, чтобы ликвидировать возникающие проблемы.

«Предпосылок, что будут совершены террористические операции на Каспийском море, нет, в то же время для обеспечения безопасности мы должны принимать все необходимые меры, в том числе охрану наземных и вненаземных объектов. У нас есть много морских месторождений, например, Кашаган. Это террористически уязвимые объекты, и мы должны их защищать», - подчеркнул Даулет Ергожин.

В России такие штабы созданы по всей береговой линии. В США действуют антитеррористические комиссии. Каждое государство, имеющее выход к морю или океану, имеет соответствующую службу.

Законопроект предлагается внести в Парламент 1 ноября. Документ не повлечёт дополнительных затрат из бюджета. Принять его планируется в конце 2017 года.

Бауржан Муканов