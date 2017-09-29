Что нужно знать о вождении автомобиля в дождь

Имейте в виду, что шины зимние M+S (которые у нас часто называют всесезонными) плохо вытесняют воду – они предназначены для езды по грязи и снегу, поэтому риск попасть в аварию на этих покрышках на мокрой дороге выше, чем на обычной летней резине. Что делать? Просто помнить об этом и сбавить скорость.

Что же касается так называемых всесезонных шин, то запомните следующее: есть зимние шины (M+S) и есть летние шины. Летние шины, как правило, более защищены от аквапланирования, но не все. Желательно покупать шины со специальным протектором – они дороже, но того стоят.





Резина для летних шин более жесткая, поэтому при низких температурах она быстрее «дубеет» и теряет свои сцепные свойства. Переходить на зимнюю резину нужно, когда температура воздуха ниже 10 градусов (тепла). Как правило, это конец октября. Но октябрь и ноябрь – это осень, и снега обычно еще нет. Зато есть дождь. Получается, что шины M+S имеют лучшее сцепление с дорогой, но плохо вытесняют воду.





На некоторых шинах, обычно отечественного производства, красуется надпись All season, что означает «всесезонные шины», а продавцы распинаются, рассказывая о том, что на такой резине можно ездить круглый год. Можно, но только на отечественных авто. Просто скоростной режим любой приличной иномарки и отечественного автомобиля не сопоставимы – ваш автомобиль может легко превысить скоростной предел покрышки. К чему это приведет, думаю, вы и сами понимаете. Поэтому никакой «всеесезонки» на иномарках быть не должно.





Какой бы ни был у вас протектор, помните, что на мокрой дороге (не говоряуже о скользкой) тормозной путь будет больше. Небольшой пример. Есть обычный автомобиль Audi А4, «обутый» в шины от Dunlop. При скорости 50 км/ч тормозной путь составил 11,7 м на сухом асфальте, а на мокром асфальте (на том же участке) – 14,2 м. Разница составила 2,5 м. При скорости 60 км/ч разница была уже 3,1 м, а при 100 км/ч – 8,7 м. Даже 2,5 м – это уже существенно. Вы рассчитываете остановиться в метре от попутного авто (который остановился на светофоре), а вас проносит лишние полтора метра. В результате – два разбитых автомобиля.





А теперь поговорим, как бороться с аквапланированием. Для начала нужно, чтобы вы почувствовали, что это такое. На пустой дороге (важно, чтобы рядом не было машин) попробуйте на приличной скорости (километров 80 в час) въехать в лужу. При въезде в лужу на большой скорости вода не успевает вытесняться протектором и под ним образуется водяная пленка, по которой автомобиль скользит, как на льду. Создается впечатление, что автомобиль как бы оторвался от земли и парит над ней. Вот это и есть аквапланирование.





Чем выше скорости, тем больше шансов вылететь с дороги при неудачном въезде в лужу. Но аквапланирование возможно и при 40 км/ч, и его последствия зависят от многих факторов: от качества резины (качества самой резины и ее износа), ее ширины (чем шире резина, тем лучше она «планирует», то есть тем опаснее на ней въезжать в лужу), состояния амортизаторов. Конечно, играет роль и дорожное покрытие.





Чтобы уберечься от аквапланирования, постоянно следите за износом резины. Если протектор меньше 4 мм, шину нужно менять.





Что делать, если вы почувствовали скольжение в луже? Новичок обычно пытается вывернуть руль в сторону заноса с целью выровнять автомобиль. Однако этого делать не нужно – в воде ваши старания бессильны, а когда колеса зацепятся на твердую землю, автомобиль понесет в другую сторону. И если новичок не справится с повторным заносом, то может опрокинуться. Вывод: не нужно спешить выравнивать машину в луже, нужно дождаться, пока она выедет из нее.







