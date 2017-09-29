Что нужно знать о вождении автомобиля в дождь
29 сентября 2017, 14:04
В дождливую погоду на дорогах города встречается больше количество ДТП. Как же избежать столь неприятного случая?
В дождливую погоду одним из ключевых факторов в сцеплении с дорогой это резина. При выборе осенней резины необходимо обращать внимание на протектор шины. Именно поэтому важно выбрать такие покрышки, протектор которых отлично вытесняет воду.
Зачем же вытеснять воду из протектора шин? Начнем с понимания того, что такое аквапланирование. Аквапланироеание – это эффект, при котором автомобиль теряет сцепление с дорогой из-за большого количества воды, которая заполнила протектор покрышки. Именно поэтому важно выбрать такие покрышки, протектор которых отлично вытесняет воду. Тесты показывают, что лучше вытесняют воду шины, протектор которых похож на «елочку».
Имейте в виду, что шины зимние M+S (которые у нас часто называют всесезонными) плохо вытесняют воду – они предназначены для езды по грязи и снегу, поэтому риск попасть в аварию на этих покрышках на мокрой дороге выше, чем на обычной летней резине. Что делать? Просто помнить об этом и сбавить скорость.
Что же касается так называемых всесезонных шин, то запомните следующее: есть зимние шины (M+S) и есть летние шины. Летние шины, как правило, более защищены от аквапланирования, но не все. Желательно покупать шины со специальным протектором – они дороже, но того стоят.
Резина для летних шин более жесткая, поэтому при низких температурах она быстрее «дубеет» и теряет свои сцепные свойства. Переходить на зимнюю резину нужно, когда температура воздуха ниже 10 градусов (тепла). Как правило, это конец октября. Но октябрь и ноябрь – это осень, и снега обычно еще нет. Зато есть дождь. Получается, что шины M+S имеют лучшее сцепление с дорогой, но плохо вытесняют воду.
На некоторых шинах, обычно отечественного производства, красуется надпись All season, что означает «всесезонные шины», а продавцы распинаются, рассказывая о том, что на такой резине можно ездить круглый год. Можно, но только на отечественных авто. Просто скоростной режим любой приличной иномарки и отечественного автомобиля не сопоставимы – ваш автомобиль может легко превысить скоростной предел покрышки. К чему это приведет, думаю, вы и сами понимаете. Поэтому никакой «всеесезонки» на иномарках быть не должно.
Какой бы ни был у вас протектор, помните, что на мокрой дороге (не говоряуже о скользкой) тормозной путь будет больше. Небольшой пример. Есть обычный автомобиль Audi А4, «обутый» в шины от Dunlop. При скорости 50 км/ч тормозной путь составил 11,7 м на сухом асфальте, а на мокром асфальте (на том же участке) – 14,2 м. Разница составила 2,5 м. При скорости 60 км/ч разница была уже 3,1 м, а при 100 км/ч – 8,7 м. Даже 2,5 м – это уже существенно. Вы рассчитываете остановиться в метре от попутного авто (который остановился на светофоре), а вас проносит лишние полтора метра. В результате – два разбитых автомобиля.
А теперь поговорим, как бороться с аквапланированием. Для начала нужно, чтобы вы почувствовали, что это такое. На пустой дороге (важно, чтобы рядом не было машин) попробуйте на приличной скорости (километров 80 в час) въехать в лужу. При въезде в лужу на большой скорости вода не успевает вытесняться протектором и под ним образуется водяная пленка, по которой автомобиль скользит, как на льду. Создается впечатление, что автомобиль как бы оторвался от земли и парит над ней. Вот это и есть аквапланирование.
Чем выше скорости, тем больше шансов вылететь с дороги при неудачном въезде в лужу. Но аквапланирование возможно и при 40 км/ч, и его последствия зависят от многих факторов: от качества резины (качества самой резины и ее износа), ее ширины (чем шире резина, тем лучше она «планирует», то есть тем опаснее на ней въезжать в лужу), состояния амортизаторов. Конечно, играет роль и дорожное покрытие.
Чтобы уберечься от аквапланирования, постоянно следите за износом резины. Если протектор меньше 4 мм, шину нужно менять.
Что делать, если вы почувствовали скольжение в луже? Новичок обычно пытается вывернуть руль в сторону заноса с целью выровнять автомобиль. Однако этого делать не нужно – в воде ваши старания бессильны, а когда колеса зацепятся на твердую землю, автомобиль понесет в другую сторону. И если новичок не справится с повторным заносом, то может опрокинуться. Вывод: не нужно спешить выравнивать машину в луже, нужно дождаться, пока она выедет из нее.
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