Казахстанца в Литве могут посадить в тюрьму из-за поддельных водительских прав

Мужчине грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.

В аэропорту Вильнюса сотрудниками Государственной пограничной службы Литвы был задержан гражданин Казахстана, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ГПС Литвы.





Мужчина приехал в Литву, чтобы навестить своих соотечественников.





В среду, в полночь, в аэропорту Вильнюса, на терминале, не входящем в Шенгенскую зону, сотрудники пограничной службы обратили внимание на одного пассажира. Вскоре он пришел к пограничникам в форме и попросил о помощи - мужчина не мог найти выход на посадку назначенный для его рейса в Амстердам.





Оказалось, что гражданин Казахстана потерялся в аэропорту. Офицеры пограничной службы показали путь, но в то же время решили проверить документы иностранца.





Паспорт казахстанца не вызвал подозрений, но пограничники между его страницами обнаружили казахстанские водительские права. Вскоре выяснилось, что это подделка.





Мужчине было отказано продолжать свое путешествие в Амстердам. После допроса его задержали.





Проводятся предварительные следственные действия. Казахстанцу грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.



