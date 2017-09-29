Казахстанца в Литве могут посадить в тюрьму из-за поддельных водительских прав
29 сентября 2017, 14:16
Мужчине грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.
В аэропорту Вильнюса сотрудниками Государственной пограничной службы Литвы был задержан гражданин Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ГПС Литвы.
Мужчина приехал в Литву, чтобы навестить своих соотечественников.
В среду, в полночь, в аэропорту Вильнюса, на терминале, не входящем в Шенгенскую зону, сотрудники пограничной службы обратили внимание на одного пассажира. Вскоре он пришел к пограничникам в форме и попросил о помощи - мужчина не мог найти выход на посадку назначенный для его рейса в Амстердам.
Оказалось, что гражданин Казахстана потерялся в аэропорту. Офицеры пограничной службы показали путь, но в то же время решили проверить документы иностранца.
Паспорт казахстанца не вызвал подозрений, но пограничники между его страницами обнаружили казахстанские водительские права. Вскоре выяснилось, что это подделка.
Мужчине было отказано продолжать свое путешествие в Амстердам. После допроса его задержали.
Проводятся предварительные следственные действия. Казахстанцу грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.
Фото с сайта alashinform.kz
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