Пока существует такой монстр, как AirAstana, никакого развития авиации в стране не будет

Как уже не раз говорилось ранее, авиакомпания AirAstana препятствует развитию авиации в Казахстане. Руководство компании подавляет не только конкурентов в небе, но и на земле диктует свои условия. Например, в аэропорту Алматы, AirAstana фактически не пользуется никакими услугами. Топливо, регистрация пассажиров, заправка судов, антиоблединительные системы, правление багажом и многое другое – свое. Поэтому, когда пассажиры жалуются, что долго ждут свои чемоданы, то в большинстве случаев, это рейсы AirAstana. Таким образом, при загрузке порта более чем наполовину, доходов она дает менее чем на двадцать процентов. Сложно сказать, что со столичным портом, но другие воздушные гавани также страдают от действий перевозчика.





Так, «Международный аэропорт Аулие-ата» подвергся репрессиям со стороны Жамбылского филиала КРЕМ после жалобы AirAstana. Было организованно целое расследование и наложен штраф. Вообще компания написала заявления во все региональные антимонопольные органы Казахстана о якобы повсеместном повышении цен на услуги аэропортов, в том числе по аренде емкостей и хранению авиатоплива.





Откуда это стало известно? Из письма, в котором излагается суть спора. Из него следует, что уже 20 лет аэропорты Казахстана находятся в стагнации из-за жесткого регулирования со стороны антимонопольных органов и постоянного прессинга со стороны AirAstana.





Как пишут коллеги, международный аэропорт города Тараз - один из немногих аэропортов, который провел реконструкцию за частные средства и привел инфраструктуру в соответствие с международными стандартами. В 2017 году государство передало функции по регулированию и контролю тарифов аэропортов КГА, что должно было существенно облегчить процедуру установления тарифов, однако антимонопольный орган может открыть расследование по любому заявлению и работать годами. В случае с аэропортом в Таразе расследование длится более 8 месяцев.





Естественно, выявили злоупотребление доминирующим положением на рынке хранения авиатоплива. Антимонопольщики утверждают, что единственным предприятием, оказывающим услуги хранения авиатоплива в Жамбылской области является «Международный аэропорт Аулие-Ата», который проигнорировал наличие в непосредственной близости от аэропорта других организаций, оказывающих вышеназванную услугу на коммерческой основе. Одним из таких предприятий является ТОО «Амангельдинский ГПЗ», Аэропорт Тараза направлял в антимонопольный орган информацию, подтверждающую, что деятельность от данной услуги убыточна, и суть спора составляет всего 46 тысяч тенге в месяц. Общая сумма повышения согласно новых тарифов аренды, однако эта информация не была принята во внимание.





Тариф на услуги аренды емкостей и хранения ГСМ был утвержден аэропортом еще в 2014 году, в некоторых портах тарифы не меняли с 2007 года. К примеру, среднерыночная стоимость хранения топлива по области составляет от 3 500 тенге за 1 тонну, в то время как в аэропорту - 3 053 тенге, включая лабораторный анализ. При этом объем хранения авиатоплива AirAstana составляет всего 2% от общего объема, а снижение тарифа не может быть только для одного клиента базы. Таким образом, потери аэропорта от снижения тарифа составят более 40 миллионов тенге за год.





При этом AirAstana с начала года не оплатила ни одного тиына за уже оказанные услуги. Аэропорт во время проведения расследования представил антимонопольному органу информацию относительно причин повышения тарифов и пояснил, как это скажется на конечных потребителях - 9 тенге на билет, при стоимости билета Тараз-Астана от 25000 до 54000 тенге.





Таким образом, претензии к компании только нарастают. Методы ведения бизнеса AirAstana вводят в ступор любого, кто сталкивается с фактами. Не раз заявлялось о приоритете иностранной рабочей силе, которая обходится в разы дороже местной. Говорилось о 34 заместителях Фостера, часть из которых иностранцы, о том, что в компании раздут штат и на используемый самолет приходится более 150 человек, что в разы превышает все разумные нормативы. И вот последний скандал, когда AirAstana фактически насилует правительство с требованием обеспечить ее дешевым топливом - по 165-170 тысяч тенге на тонну, тогда как рыночная цена 230 тысяч тенге. При этом нахально подтасовывает факты, натравливает народ на власть, угрожая остановить полеты. Россияне - основные поставщики топлива - опровергают его дефицит, подтверждая готовность обеспечивать рынок Казахстана авиационным керосином в любом объеме. Но по предоплате, что национальный перевозчик делать не хочет.





AirAstana превратилась в неуправляемого монстра, который позволяет себе творить все, что хочет. Ради него мы закрываем небо от конкуренции. Ради него уничтожаем собственные заделы на развитие. При этом половина акций принадлежит англичанам, а значит наполовину выигрывают совершенно неизвестные нам люди. Так вот, пока существует такой монстр, как AirAstana, никакого развития авиации в стране не будет.



