В целях реализации подпунктов 3), 4), 5), 15), 16-2), 16-3) пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах» утверждены Правила ведения и использования учетов лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда, а также лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или осуществления пробационного контроля, без вести пропавших, утративших связь с родственниками, не способных сообщить о себе установочные данные, трупов, личность которых не установлена и разыскиваемых лиц, являющихся должниками по исполнительному производству, ответчиками по искам, предъявленным в интересах государства, а также о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровью, смертью кормильца.

В частности, Правила определяют порядок и сроки предоставления информационных учетных документов, их ввода и снятия в информационной системе, принятия мер по обеспечению полноты и достоверности сведений специальных учетов:

лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда, а также лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или осуществления пробационного контроля;

без вести пропавших лиц;

лиц, утративших связь с родственниками;

лиц, не способных сообщить о себе установочные данные;

трупов, личность которых не установлена;

разыскиваемых лиц, являющихся должниками по исполнительному производству, ответчиками по искам, предъявленным в интересах государства, а также о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровью, смертью кормильца (далее - разыскиваемые должники/ответчики).

Субъекты специальных учетов обеспечивают полноту, достоверность и своевременность предоставления информационного учетного документа (далее - ИУД), предусмотренных пунктами 18, 26 и 33 настоящих Правил, в территориальные управления Комитета.

Бланки ИУД установленных форм и качества материала, предусмотренные настоящими Правилами, изготавливаются субъектами учетов.

Заполнение всех форм ИУД осуществляется на основании материалов уголовного и розыскного дела или дел по установлению личности на русском языке с использованием компьютерной техники. Допускается рукописное заполнение документов синими или черными чернилами, разборчиво, без помарок, подчисток, исправлений и сокращений. При этом фамилия, имя, отчество (при его наличии) подлежат написанию печатными буквами. Если в документах, удостоверяющих личность, анкетные данные заполнены на языке ином от русского, необходимо буквенные знаки транслитерировать в русский алфавит.

При заполнении анкетных данных с документов, удостоверяющих личность, которые содержат специфические буквы казахского алфавита, в ИУД указывается написание анкетных данных в русской транскрипции в следующем порядке: Ә - А; Ғ - Г; Қ - К; Ө - О; Ү,Ұ - У; Ң - Н; І - И; h - Х.

На все категории разыскиваемых лиц органом, в производстве которого находится соответствующее дело, оформляются розыскные карточки и опознавательные карты на твердой бумаге (картон) плотностью не менее 140 гр/м2. На лиц, не способных сообщить о себе установочные данные и неопознанные трупы, дополнительно оформляются дактилоскопические карты.

ИУД, в которых не заполнены все предусмотренные реквизиты, заполненные на бланках неустановленной формы и качества материала, имеющие подчистки, исправления, иные корректировки сведений и несовпадение указанных сведений с имеющимися на учете данными, в которых отсутствуют предусмотренные подписи должностных лиц и печати, а также имеющие неполный оттиск печати для постановки на учет не принимаются.

Ненадлежаще оформленные ИУД в день поступления подлежат возврату с сопроводительным письмом. Повторно ИУД представляются в течение двух двадцати четырех часов с момента их возврата.

ИУД (за исключением розыскной карточки) подписываются должностным лицом, утвердившим постановление о заведении розыскного дела, либо дела по установлению личности и представляются в территориальный орган Комитета, с материалами для заведения розыскного дела, либо дела по установлению личности.

Номера розыскных дел и дел по установлению личности присваиваются по порядку присвоения номера розыскного дела/дела по установлению личности, по форме согласно приложению 1 к Правилам.

Датой заведения розыскного дела, либо дела по установлению личности считается дата утверждения постановления о его заведении.

Розыск лица осуществляется по одному розыскному делу. В случае объявления лица в розыск двумя и более органами, по разным уголовным делам, материалы подлежат объединению с розыскным делом уже состоящим на учете.

Сотрудник районного (городского) подразделения территориального органа Комитета, до регистрации и присвоения номера розыскного дела, либо дела по установлению личности, осуществляет проверку по учетам Комитета.

Розыскные материалы предусмотренные пунктами 20, 27, 32 и 35 настоящих Правил и ИУД, представленные для постановки на учет в отношении разыскиваемого, уже состоящего на учете по другому деянию, в день поступления подлежат возврату инициатору розыска (в случае объявления лица в розыск судом или прокурором, материалы и ИУД возвращаются органу ведущий розыск) без присвоения номера и ввода в АИС СУ с сообщением сведений о предыдущем инициаторе розыска, номере и дате заведения розыскного дела для решения вопроса об объединении материалов в отношении разыскиваемого лица и определении органа, который должен будет вести розыск.

Определение органа, которым в дальнейшем будут осуществляться оперативно-розыскные мероприятия, находится в непосредственном ведении вышестоящего ведомства.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.