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Республиканский турнир по вольной и женской борьбе начался в Актобе

29 сентября 2017, 14:22

В турнире участвуют более 200 спортсменов.

Крупнейшее мероприятие стартовало в областном специализированном колледже олимпийского резерва для одаренных детей им. Есет Батыра в рамках республиканского форума «Туған жер».

Форум проводится в рамках проекта «Туған жер» программной статьи Президента РК Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».



Почетными гостями соревнований стали Первый этнический казах — олимпийский чемпион, заслуженный тренер Казахской ССР Жаксылык Ушкемпиров, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РК по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РК по боксу, Ермахан Ибраимов.



В турнире участвуют более 200 спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана и всех регионов Казахстана.

- Глава государства Нурсултан Назарбаев личным примером призывает всех казахстанцев заниматься спортом. Особенно важно это сейчас, когда Казахстан приступил к реализации Третьей модернизации страны. Благодаря дальновидной политике нашего Президента во всех уголках страны принимаются эффективные меры по популяризации, развитию массового спорта и физической культуры. В Актюбинской области проводится большая работа в этом важном направлении: укрепляется материально-техническая база, строятся новые спортивные объекты. В сентябре в Западном регионе впервые открыли спортивный колледж, подготовка преподавателей для подготовки тренеров. Мы уверены, что все эти меры позволят нам воспитать новых чемпионов, которые будут достойно представлять Казахстан на международной арене, - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев, поздравив участников с открытием соревнований.



- В Актюбинской области эффективно выполняется поручение Главы государства по развитию спорта. На протяжении двух дней мы ознакомились с объектами спортивной инфраструктуры, и восхищены условиями, которые созданы в специализированном колледже для одаренных в спорте детей. Для спортсменов области создаются самые благоприятные условия, - подчеркнул чемпион олимпийских игр Юрий Мельниченко, пожелав участникам турнира красивых ярких поединков.



Также на новом стадионе колледжа начался турнир по футболу «Ақтөбе – құтты мекен!» среди юношей.



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