В Минздраве рассказали об эпидемиологической ситуации в Казахстане

По итогам 8 месяцев текущего года среди населения республики не зарегистрированы случаи заболевания чумой, холерой, паратифами, дифтерией, столбняком, краснухой, полиомиелитом , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РК.





Зарегистрированы единичные случаи заболеваемости корью, брюшным тифом, бешенством, трихинеллезом, лептоспирозом, альвеококкозом, амебиазом, токсокарозом, сибирской язвой, туляремией, токсоплазмозом трихоцефалезом, тениаринхозом, тениозом, дифиллоботриозом, дирофиляриозом.





В сравнении с аналогичным периодом 2016 года достигнуто снижение заболеваемости по 30 нозологиям, в том числе - корью в 61,4 раза, менингококковой инфекцией в 2,4 раза, гименолепидозом на 45,1%, клещевым вирусным энцефалитом на 30,9%, дизентерией на 21,5%, сальмонеллезом на 17,2%, энтеробиозом на 9,9%.





Зарегистрировано 17 случаев заболевания Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, из них 9 случаев в Южно-Казахстанской, 6 случаев в Жамбылской и 2 случая в Кызылординской областях.





В Казахстане ежегодно регистрируется до 1,8 млн случаев острых респираторных заболеваний и гриппа. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, по анализу предыдущих эпидемических вспышек, приходится на середину декабря с пиком заболеваемости в конце января и начале февраля месяцев.





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