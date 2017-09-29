McLaren показал прототип экстремального гиперкара

Британский производитель McLaren Automotive опубликовал первые официальные фотографии тестового мула новейшего гиперкара McLaren Hyper-GT. Экстремальная новинка будет построена на базе недавно представленного купе 720S и пока носит кодовое название BP23.

Как пояснили в компании, название модели — BP23 — расшифровывается следующим образом: Bespoke Project 2, вторая цифра в названии говорит о компоновке салона — трехместная. Таким образом, новинка станет первым автомобилем британского производителя с центральным расположением водительского места после легендарного McLaren F1.





Представители бренда отмечают, что новая модель McLaren Hyper-GT (McLaren BP23) станет «самым быстрым автомобилем McLaren в истории, получит открывающиеся вверх двери, "самую совершенную аэродинамику", полностью карбоновую конструкцию, посадочную формулу 1+2 и гибридную силовую установку мощностью свыше 1000 лошадиных сил».









Согласно данным производителя, всего планируется выпустить 106 гиперкаров. При этом, традиционно, все они уже распроданы по предварительным заявкам. Ориентировочная цена модели McLaren Hyper-GT (McLaren BP23) — порядка 1 650 000 фунтов стерлингов (около 1 900 000 евро). Первые поставки экстремального автомобиля намечены на 2019 год.



