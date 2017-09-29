12-летняя ушуистка из Кокшетау завоевала «бронзу» в Южной Корее
29 сентября 2017, 14:32
На днях в южнокорейском городе Гуми завершился Чемпионат Азии по ушу.
Альбина Абдрахман вошла в тройку сильнейших на Чемпионате Азии по ушу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления физической культуры и спорта Акмолинской области.
На днях в южнокорейском городе Гуми завершился Чемпионат Азии по ушу. В этих престижных соревнованиях приняли участие лучшие ушуисты Китая, Малайзии, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Кореи, Сингапура и других государств.
Четверо спортсменов, воспитанников Федерации ушу Акмолинской области, успешно прошли отбор, и попали в состав национальной сборной. Они выступали в разделах чань-цюань, гунь –шу, и дао-шу.
Ребята оттачивали свое мастерство в родных стенах под руководством тренера Усербая Абдрахманова, т.к. не принимали участие в учебно-тренировочных сборах национальной команды, которая проходила в России.
По словам их наставника, ушуисты соревновались в подгруппах с высокой конкуренцией, основными соперниками стали представители Ганконга, Шри-ланки, Макао, Кореи.
Продемонстрировав технику высокого уровня, бронзовую медаль чемпионата завоевала Альбина Абдрахман.
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