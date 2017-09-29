Во Франции с начала года предотвратили 12 терактов

Власти Франции с начала года предотвратили 12 терактов, целью которых были отдельные люди, места массового скопления людей и общественные учреждения,

"Да, (мы предотвратили 12 терактов с начала года)", — сказал Колон в эфире телеканала CNEWS, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.





"Было несколько целей. Некоторые были политическими терактами, направленными против отдельных людей, митинги, например, избирательные участки. Другие были направлены против учреждений, к примеру, в Париже", — добавил Колон.





Министр также отметил, что терактов в метро не планировалось, однако правоохранительные органы продолжают внимательно следить за ситуацией в подземке и в поездах.





Колон рассказал, что по данным МВД, во Францию с Ближнего Востока вернулись 343 радикально настроенных "боевика", в настоящий момент правоохранительные органы следят за 18 тысячами предполагаемыми радикалами. По словам министра, "лицо терроризма" очень изменилось с теракта в "Батаклане", сегодня правоохранительные органы и спецслужбы знают, как бороться с радикально настроенными элементами. Однако наибольшую сложность представляют те, кто "радикализуется в своих кварталах и решает совершить атаку с ножом или на машине".



