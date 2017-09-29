Женщину и троих детей зажало между машиной и бетонным блоком в результате ДТП в Алматы
29 сентября 2017, 14:45
Иномарку отбросило на пешеходов после столкновения с BMW.
В мкр.Ужет в Алматы произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина и дети, передает Zakon.kz.
Авария попала на камеру видеорегистратора очевидца. Судя по описанию случилось это накануне во второй половине дня.
Как сообщается на паблике dorogi.kz в instagram, водитель Toyota Highlander, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу BMW. Произошло столкновение, после которого Toyota откинуло на пешеходов - женщину и троих детей. Их буквально снесло с дороги. Пострадавшие оказались зажаты между машиной и бетонным блоком. По предварительным данным, обошлось без летального исхода, всех четверых госпитализировали.
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