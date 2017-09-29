Санврачи доказали неэффективность известного противовирусного препарата
29 сентября 2017, 14:49
Наша лаборатория доказала полную несостоятельность препарата «Ремантадин», - Ж.Бекшин.
Доказана полная несостоятельность противовирусного препарата «Ремантадин». Об этом сообщил главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин на пресс-конференции в 9-й городской поликлинике, сообщает МИА «Казинформ».
«Хотел бы обратить внимание населения на то, что сегодня наши вирусологические лаборатории освоили подтверждение эффективности противовирусных препаратов. Если, скажем, каких-то 20 лет назад у нас не было противовирусных препаратов в арсенале лечения, то сейчас их большое количество. ...Я хочу сказать, что на сегодня наша лаборатория доказала полную несостоятельность препарата «Ремантадин». Поэтому, население об этом должно знать, и лечащие врачи тоже. Мы об этом информируем нашу лечебную сеть, а все другие антивирусные препараты - они эффективные, их очень много», - сказал Ж.Бекшин.
По его словам, в Казахстане ежегодно регистрируется до миллиона случаев заражения ОРВИ, а в прошлом году в стране было зафиксировано 600 тысяч случаев. Поэтому нужно уделить внимание профилактике. Необходимо ограничить посещения мест скопления людей, в первую очередь детей, и посещения закрытых помещений. Заболевший гриппом должен оставаться дома. Кроме того, рекомендуется проводить усиленную витаминизацию организма детей - это искусственные витамины, а также натуральные продукты в виде фруктов и овощей, отвары шиповника, черной смородины для витаминизации, а также на ночь чеснок и лук.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880694-319c82e306f4fb72d14d143d800204fb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...