Санврачи доказали неэффективность известного противовирусного препарата

По его словам, в Казахстане ежегодно регистрируется до миллиона случаев заражения ОРВИ, а в прошлом году в стране было зафиксировано 600 тысяч случаев. Поэтому нужно уделить внимание профилактике. Необходимо ограничить посещения мест скопления людей, в первую очередь детей, и посещения закрытых помещений. Заболевший гриппом должен оставаться дома. Кроме того, рекомендуется проводить усиленную витаминизацию организма детей - это искусственные витамины, а также натуральные продукты в виде фруктов и овощей, отвары шиповника, черной смородины для витаминизации, а также на ночь чеснок и лук.







