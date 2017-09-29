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В субботу в Астане планируется посадить 255 деревьев

29 сентября 2017, 14:54

Основная цель общегородских субботников – привлечь внимание общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города.

В рамках мероприятия запланировано участие более 8 500 человек, свыше 425 КСК, планируется привлечь около 123 единицы техники.

Руководителями КСК и других организаций будут проводиться работы по подготовке к осенне-зимнему периоду с очисткой и благоустройством внутридворовых территорий, ремонт подъездов, кровель, обновление ограждений и фасадов, вывоз мусора с мест скопления строительных и твердых бытовых отходов.

Кроме того, в ходе общегородского субботника планируется посадка 255 деревьев:

- по району «Есиль» 95 деревьев (в Парке влюбленных);

- по району «Сарыарка» 160 деревьев по ул. Гете и ул. Конституции.

Отметим, основная цель общегородских субботников – привлечь внимание общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры. Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города.

Фото: www.inform.kz

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