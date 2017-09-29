В субботу в Астане планируется посадить 255 деревьев

Основная цель общегородских субботников – привлечь внимание общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города.

В рамках мероприятия запланировано участие более 8 500 человек, свыше 425 КСК, планируется привлечь около 123 единицы техники.





Руководителями КСК и других организаций будут проводиться работы по подготовке к осенне-зимнему периоду с очисткой и благоустройством внутридворовых территорий, ремонт подъездов, кровель, обновление ограждений и фасадов, вывоз мусора с мест скопления строительных и твердых бытовых отходов.





Кроме того, в ходе общегородского субботника планируется посадка 255 деревьев:





- по району «Есиль» 95 деревьев (в Парке влюбленных);





- по району «Сарыарка» 160 деревьев по ул. Гете и ул. Конституции.





Отметим, основная цель общегородских субботников – привлечь внимание общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры. Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города.



