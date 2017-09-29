Honda рассекретила обновлённый седан Legend

Дизайн экстерьера рестайлинговой «четырехдверки» Honda Legend был вполне предсказуем, поскольку ранее был официально рассекречен седан Acura RLX, который является «двойником» этой модели.

Обновлённый седан Honda Legend 2018 модельного года сделает свой публичный дебют в рамках Токийского автосалона 2017 года, который, как уже сообщалось, откроет свои двери 25 октября.

Визуально обновлённый седан Honda Legend отличается от 4-дверной модели Acura RLX только фирменными эмблемами японского бренда. Оба автомобиля получили пересмотренную радиаторную решётку, новые бампера, новую светотехнику.





В настоящий момент компания не опубликовала фотографии салона обновлённого седана Honda Legend 2018 модельного года. Однако, как отмечают наши японские коллеги, автомобиль получил такие же изменения в оформлении интерьера, как и упомянутый Acura RLX.





В Японии седан Honda Legend доступен в гибридной модификации. Как отмечалось ранее, у модели Acura RLX 2018 модельного года гибридная силовая установка была модернизирована. Скорее всего, что такие же изменения произойдут и у седана Honda Legend.





Напомним, в состав гибридной силовой установки автомобиля входит три электрических мотора, двигателем 3.5 V6 и 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Все подробности о обновлённом седане будут рассекречены во время презентации на автосалоне в Токио-2017.