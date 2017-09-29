Алматинских операторов службы «102» будут жестко контролировать
В Алматы модернизирована система работы службы «102». Внедренный мониторинг работы позволяет в реальном времени отслеживать всю нагрузку поступающих вызовов, с помощью дисплея выводить информацию в операционный зал ЦОУ тем самым обеспечивая жесткий контроль за работой операторов службы, передает BNews.kz.
«С целью улучшения работы службы «102» было доработано программное обеспечение для установки дополнительного функционала, позволяющего в реальном времени отслеживать поступающие вызовы и оценивать степень занятости действующих операторов. В настоящее время для улучшения менеджемента качества обслуживания абонентов спецлиний «102», предусмотрен стратегический анализ рабочего процесса, а именно формирование в автоматическом режиме отчеты по производительности каждого оператора спецлиний «102»; отчеты по поступающим, принятым и отправленным на отработку вызовам; отчеты по вызовам, находящимся в режиме ожидания. Использование такого рода мониторинга работы позволяет в реальном времени отслеживать всю нагрузку поступающих вызовов, с помощью дисплея выводить информацию в операционный зал ЦОУ тем самым обеспечивая жесткий контроль за работой операторов службы «102», - информировал начальник Центра оперативного Управления ДВД города Алматы полковник полиции Андрей Квашнин.
С начала 2017 года операторами «102» принято более 500 тысяч телефонных звонков. В среднем за сутки один оператор «102» принимает более 250 сообщений, т.е. в сутки службой «102» в среднем обрабатывается около 2,5 тысяч телефонных звонков. Однако нормативная нагрузка на одного оператора «102», согласно приказу МВД Республики, Казахстан №347 от 23.05.2013 года, должна составлять 180-200 поступивших сообщений в смену.
«При этом количество поступающих телефонных звонков в течение суток меняется. Согласно анализа, ежедневно с 15:00 до 21:00 на пульт «102» поступает максимальное количество, около 700-800 звонков, т.е. каждые 45-50 секунд. Время приема вызова оператора «102» составляет до 2-3 минут в зависимости от категории происшествия, состояния звонившего абонента, его ориентированием на местности и т.д. в т.ч. заполнения информационно-поисковой карточки. В ЦОУ ДВД имеется 10 рабочих мест операторов «102», ежесуточно на дежурство заступают 10 операторов «102» для несения службы в круглосуточном режиме с предоставлением кратковременного отдыха в соответствии с графиком, контролируемым старшим смены операционного зала ЦОУ. Отлучение оператора «102» с рабочего места фиксируется в журнале учета рабочего времени. В круглосуточном режиме ведется видеонаблюдение за рабочими местами оператора «102», организован учет принимаемых и обрабатываемых телефонных звонков с подведением итогов по окончанию рабочей смены», - отметил полковник Квашнин.
В целях улучшения работы службы «102», своевременного реагирования на поступающие сообщения о происшествиях и контроля за работой операторов «102», установлена специальная программа, позволяющая отслеживать поступление звонков каждому оператору. Таблица контроля занятости операторов выведена на центральную консоль видеостены операционного зала ЦОУ. В окне программы отражаются текущее состояние телефонного аппарата каждого оператора «102», находящегося на рабочем месте, и телефонный номер звонящего абонента. Для удобства контроля статусы оператора «102» отображаются в цветовом режиме: зеленый - прием вызова, желтый - звонки внутренней АТС, красный - телефон блокирован в связи с заполнением электронной карты вызова, белый - оператор свободен. Кроме того, дополнительно установлена программа, позволяющая оператору «102» при соединении с абонентом видеть с кем из занятых операторов телефон абонента соединялся до ответа.
Для оценки коэффициента полезного действия и визуального контроля за работой каждого оператора «102» на центральную консоль видеостены операционного зала ЦОУ выведена таблица результатов работы каждого оператора с начала рабочей смены (сколько принято вызовов и сколько отправлено на отработку, т.е. заполнено электронных карт), установлен счетчик количества вызовов в реальном времени. Нередко работе операторов мешают особо активные граждане, которые по любому поводу, а нередко и без причины набирают бесплатный номер «102». Всего с начала 2017 года таких звонков, которые занимают телефонную линию и отвлекают от работы операторов, зарегистрировано более 3,5 тысяч. По каждому подобному факту проводятся расследования, направленные на розыск и привлечение к ответственности лиц, мешающих деятельности специальных служб. Кодексом РК об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб (ст.438 ч.1 штраф 30 месячных расчетных показателей, 68 тысяч 070 тенге).
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