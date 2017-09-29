Как живет "плачущая девочка" из затопленного поселка Актюбинской области

В двадцати минутах езды на автомобиле от центра города Актобе раскинулся жилой комплекс. На шестом этаже симпатичной многоэтажки живет ученица пятого класса Махаббат Ешимова, которая этой весной невольно стала "плачущей девочкой" из затопленного поселка Махамбетовка.





Жизнь в новом доме





Большая вода в дом Ешимовых пришла в апреле, когда из русел вышли реки Женишке и Илек, принеся в поселок разруху. Из-за весеннего паводка в зоне подтопления оказались 907 строений, расположенных в садоводческих коллективах и на окраинах трех сел пригородной зоны.





Мама Махаббат Ешимовой, попавшей на камеру местного издания, тогда не знала, что слезы дочери из-за талых вод растопят сердце неравнодушных казахстанцев.





"Мы жили тогда в пункте временного размещения в 40-ой школе. Оказывается, много людей меня искали, а я об этом даже не знала, так как все время ездила к мужу в больницу, ухаживала за ним. После того, как дом ушел под воду, у него сердце прихватило. Оказывается, про мою семью люди узнали из "Диапазона". Был момент, когда я очень сильно разозлилась. Почему мою дочку, десятилетнюю девочку, без разрешения сняли на камеру и на весь свет показали? Но потом поняли, что звонкий голос дочери помог тогда не только моей семье, но и остальным жителям поселка", — делится со Sputnik Казахстан Тургангуль Ешимова.









В комнате, залитой солнечным светом, Тургангуль Ешимова рассказывает, как бизнесмен Кайрат Кудайберген, чья фамилия в переводе означает "Богом данный", стал чудом и спасением семьи, которая "едва не осталась на улице".





"Вот эту трехкомнатную квартиру нам подарил Кайрат Кудайберген. Увидев видео Махаббат, он начал нас искать и нашел. Позвонил, сказал, чтобы я выбрала квартиру, какую мне хочется. Но, честно говоря, у меня не было никаких сил. Нервы были на пределе. Знаете, я ходила по улице, а потом не понимала, где я нахожусь. Вот, что со мной было. Чуть с ума не сошла. Сказала ему, что мне достаточно самой маленькой однокомнатной квартирки, а он наотрез сказал, что на большую семью нужен дом побольше", — делится Тургангуль Ешимова.





Пока идет беседа, в других комнатах резвятся внуки Тургангуль Ешимовой, то и дело заглядывая и подслушивая разговор.





Меня постоянно называли плаксой





На экране телевизора беззвучно раскрывает пасть тигр – герой передачи научно-познавательного канала. Время от времени откровенничает сама Махаббат, для которой жизнь в городе не показалась сладкой.





"В первое время я часто прибегала домой в слезах. Во дворах постоянно дразнили, говорили: "Эй, это же ты, та плакса. Мы слышали, что вам 16 миллионов дали". Еще не давали мне с мячиком поиграть, мол, если я поплачу, мне миллион таких мячей дадут", — вспоминает Махаббат.





Мама Махаббат добавляет, что и по сей день дочь сторонится некоторых ребят во дворе собственного дома.





Оказалось, что новая квартира – не залог спокойствия. Семья вспоминает, как было непросто слышать обвинения в том, что на упомянутом видео позади Махаббат виднелись развалины чужого очага.









Может, горе – расплата за дом?





Откровения Тургангуль Ешимовой на этом не заканчиваются. По ее словам, в тот злополучный для семьи апрель ей удалось спасти детей своих соседей.





"Когда пришла вода, я увидела, что в некоторых домах есть дети, которым нужна помощь. Позвонила в 112, сказала, что там есть люди, которых нужно вытащить, спасти. Вначале мне никто не поверил, потом я перезвонила опять. Соврала, что телефон мой на прослушке, если никто не приедет, то худо будет. Пришли спасатели, оказалось, что я права. Порядка 22 человек вытащили тогда мы", — рассказывает Тургангуль Ешимова.





Глава семьи Орал Доспанбетов немногословен. Уточняя некоторые детали, отец Махаббат Ешимовой рассказывает, что перенес уже четыре операции. Последний раз на хирургическом столе он был 4 сентября.





"После операции прописали постельный режим. Но в один день смотрю, нога почернела. Почти отказала, сложно двигать левой ногой", — рассказывает Орал Доспанбетов.





Его супруга от переживаний снова в слезы. С полки, где хранятся подаренные певицей Меруерт Тусипбаевой книги за четвертый класс, она достает кипу лекарств, которые принимает муж.





"Вот уже полгода ни я, ни мой супруг нигде не работаем. Денег нет, выживаем, как можем. Но знаете, что обиднее всего? Что после паводков местные власти нам так и не дали ни одного тиына", — сетует Тургангуль Ешимова.





Завершая разговор, вздохнув, она тихо произносит: "А может это все нам – расплата за полученный дом?"…









Постскриптум





В областном акимате заверили, что каждый, кто стал жертвой половодья, получил от государства помощь – миллион тенге на стройматериалы для новых домов.





Заместитель акима Актобе Нагымжан Алдияров пояснил, что в случае с Махаббат Ешимовой компенсация не рассматривается, так как семья уже живет в благоустроенной квартире.





Семьи, оставшиеся без крова, переселились в Саздинский сельский округ. В ходе форума земляков-уроженцев области в гости к ним наведались аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова.





"У нас затоплено было семь участков. Сильно пострадал поселок Махамбетовка. В основном сюда переселили семьи из этого района. Сейчас здесь 13 домов, выделено 107 участков. Все обеспечены материалами. Коммунальные службы все коммуникации подводят за свой счет. Мы закрыли проблемы с пострадавшими домами на 100 процентов ", — заключил заместитель акима Актобе Нагымжан Алдияров.





Бывшие односельчане Махаббат Ешимовой стучат молотками и тоже готовятся встретить предстоящую зиму в новых домах, надеясь, что больше никогда не встретят беду у своего порога.







