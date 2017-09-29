Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Южно-Казахстанскую область

По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Южно-Казахстанскую область, где ознакомится с ходом реализации задач Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также реализацией госпрограмм развития АПК и «Нұрлы Жол», программы жилищного строительства «Нұрлы Жер» и программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Рабочая поездка Бакытжана Сагинтаева в ЮКО началась с города Туркестан, где он посетил хлебозавод «Яссы-Нан», продукция которого поставляется во все районы области.

В ходе осмотра предприятия руководитель управляющей компании ТОО «Ақ жол» Сабыр Атаев продемонстрировал Премьер-Министру производственные цеха и рассказал о текущей деятельности завода и перспективах его модернизации.

Предприятие ТОО «Ақ Жол» занимается производством хлебобулочных и колбасных изделий. В 2016 году здесь было произведено продукции на 288 млн тг, а за 8 месяцев 2017 года уже на 839 млн тг. Компания являет собой пример положительного эффекта государственной поддержки МСБ и массового предпринимательства.

Далее Бакытжан Сагинтаев посетил ряд объектов социальной инфраструктуры Туркестана, в том числе Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи, где ректор Уалихан Абдибеков представил Премьер-Министру инфраструктуру университета и рассказал о развитии вуза и применяемых здесь образовательных программах.

На сегодняшний день в МКТУ работают более 1 000 преподавателей и учатся по 105 специальностям порядка 9 000 студентов, в том числе более 700 иностранцев. Здесь был построен университетский городок, расширение которого положительно отразилось на самом Туркестане.

Следующим объектом посещения стал микрорайон «Отырар», построенный в рамках программы «Нұрлы жер». Аким города Туркестан Алипбек Усербаев продемонстрировал Бакытжану Сагинтаеву качество жилья в одном из построенных домов и презентовал перспективный инфраструктурный план развития города. Кроме того, аким проинформировал Премьер-Министра о ходе реализации программы «Нұрлы Жер».

Во второй половине дня Премьер-Министр РК продолжит рабочую поездку в городе Шымкент, где он проведет ряд совещаний и посетит производственные и социальные объекты.