Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Число случаев заражения холерой в Йемене в 2017 году может достичь миллиона

29 сентября 2017, 15:24

Об этом сообщил глава делегации Международного комитета Красного Креста в Йемене Александр Фэйт.

Количество случаев заболевания холерой в Йемене к концу года может достигнуть миллиона, передает РИА Новости.

"У нас будет около одного миллиона случаев холеры к концу года. И кто знает, может быть, вспышка чего-то нового… Оценки варьируются, но там 25 миллионов человек, и мы ожидаем, что к концу этого года заболевшими окажутся свыше 900 тысяч человек, почти миллион", — сказал он.

Фэйт подчеркнул, что ситуация в стране катастрофическая, система здравоохранения полностью разрушена. Он призвал разблокировать международный аэропорт в Сане, чтобы гуманитарные организации смогли доставить необходимую помощь в страну.

"Ситуация не выглядит многообещающей на политическом треке на сегодняшний день… Поэтому стороны должны уважать гуманитарные правила", — добавил представитель МККК.

Фото © AP Photo / Hani Mohammed

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...