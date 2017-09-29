Число случаев заражения холерой в Йемене в 2017 году может достичь миллиона
29 сентября 2017, 15:24
Об этом сообщил глава делегации Международного комитета Красного Креста в Йемене Александр Фэйт.
Количество случаев заболевания холерой в Йемене к концу года может достигнуть миллиона, передает РИА Новости.
"У нас будет около одного миллиона случаев холеры к концу года. И кто знает, может быть, вспышка чего-то нового… Оценки варьируются, но там 25 миллионов человек, и мы ожидаем, что к концу этого года заболевшими окажутся свыше 900 тысяч человек, почти миллион", — сказал он.
Фэйт подчеркнул, что ситуация в стране катастрофическая, система здравоохранения полностью разрушена. Он призвал разблокировать международный аэропорт в Сане, чтобы гуманитарные организации смогли доставить необходимую помощь в страну.
"Ситуация не выглядит многообещающей на политическом треке на сегодняшний день… Поэтому стороны должны уважать гуманитарные правила", — добавил представитель МККК.
Фото © AP Photo / Hani Mohammed
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880705-04ac5ddae422bac7e8efca8f01f2a807
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...