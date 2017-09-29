Казахстан поддержал новые правила лицензирования в сфере услуг ВТО

Казахстан поддержал принятие новых правил Всемирной торговой организации о совершенствовании разрешительной системы в сфере услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Казахстан принимает активное участие в процессе разработки Правил внутреннего регулирования торговли услугами Всемирной торговой организации. Мандат Организации на выработку таких правил предусмотрен Генеральным соглашением ВТО по торговле услугами, в частности, положением о выработке правил, направленных на совершенствование разрешительной системы», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечено, что Правила ВТО полностью отвечают национальным экономическим интересам страны.

Обсуждаемый документ включает как вопросы, связанные с лицензиями, квалификационными требованиями, техническими стандартами в сфере услуг, так и вопросы электронного документооборота и эффективного администрирования разрешений для деятельности по оказанию услуг.

Ожидается, что указанные Правила будут приняты в ходе XI Министерской конференции ВТО, которая состоится 10-13 декабря 2017 года в Буэнос-Айресе.

Принятие Правил внутреннего регулирования торговли услугами ВТО будет способствовать устранению административных барьеров, упрощению разрешительных процедур и эффективному оказанию электронных государственных услуг для создания и ведения бизнеса поставщиками услуг на рынке Казахстана.