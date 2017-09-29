Илон Маск создаст Big Falcon Rocket для покорения Марса

Основатель компании SpaceX рассказал о планах в ближайшие пять лет создать новую сверхтяжёлую ракету для колонизации Луны и Марса.

На Космическом конгрессе по вопросам астронавтики, проходящем в городе Аделаида, Австралия, выступил руководитель компании SpaceX Илон Маск. В своём выступлении он рассказал о достигнутых успехах компании и о том, как он собирается дальше вести мир к покорению Марса при помощи Big Falcon Rocket — сверхтяжёлой ракеты, создать которую предлагается уже к 2022 году, пишет пишет Life.ru





Илон Маск выглядел усталым — то ли от перелёта, то ли от большого объёма работы. Тем не менее он рассказал о том, как именно компания собирается осуществлять будущую колонизацию Марса. С прошлого года планы немного поменялись — теперь вершиной творчества SpaceX должен стать Big Falcon Rocket (BFR).





Это будет сверхтяжёлая ракета, способная поднять на низкую опорную орбиту более 150 тонн полезной нагрузки. В современной классификации сверхтяжёлые ракеты — это возможность выведения на низкую околоземную орбиту более 100 тонн. Подобную тягу ракете должен обеспечить 31 двигатель Raptor, установленный в первой ступени ракеты-носителя. Такой ракеты у человечества ещё не было. Создаваемая сейчас NASA Space Launch System рассчитывается из возможности вывода на такую орбиту 131 тонны в максимальной комплектации.





При этом Илон Маск пообещал, что её стоимость будет ниже, чем у большинства крупных современных пассажирских самолётов. К примеру, цена Airbus A380 в настоящее время составляет около 480 миллионов долларов. С помощью этой ракеты предполагается совершать полёты к МКС, на Луну и на Марс.





Говоря о сроках создания, Илон Маск рассказал, что первая Big Falcon Rocket может быть запущена уже в 2022 году — менее чем через пять лет. К 2024 году предполагается запустить уже четыре такие ракеты и начать плотную подготовку к колонизации Марса.



