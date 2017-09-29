Французский ученый: Европа станет мусульманской

Не более чем через 40 лет в Австрии, Германии, Испании, Италии, Бельгии и Голландии будет мусульманское большинство населения.

При сохранении текущих демографических тенденций белокожее население Франции и остальной Западной Европы через 40 лет окажется в меньшинстве, а мусульмане станут большинством – такое мнение высказал французский исследователь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Muslim.kz.





Политический комментатор, экономист и управляющий активами Чарльз Гэйв опубликовал выводы своих исследований на сайте своей научной организации, сообщает IslamNews со ссылкой на Washington Times.





Президент Gavekal Research отметил, что его взгляды могут быть «неполиткорректны», но от этого не становятся менее реалистичными. Гэйв приводит статистику о том, что «французская» женщина в среднем рожает 1,4 ребенка, тогда как живущая в Европе мусульманка иммигрантского происхождения – 3,4-4 ребенка.





Во Франции не подсчитываются группы населения различной национальности, но по мнению Гэйва доля мусульман иммигрантского происхождения в стране уже достигла 10%.





«Таким образом, спустя не более чем 40 лет можно быть полностью уверенным в том, что в Австрии, Германии, Испании, Италии, Бельгии и Голландии будет мусульманское большинство населения. Это не предсказания, а подсчеты, и я даже не беру в расчет вновь прибывающих иммигрантов», — пояснил ученый.





Между тем, в июле этого года на телеканале « Россия 24 » была достаточно интересная передача о городе Рубе, который находится на севере Франции. «Сегодня его называют мостом между исламским и неисламским мирами, - рассказывает автор программы. - Здесь самый высокий процент мусульманского населения среди всех городов Европы - более 20 процентов местных жителей исповедуют ислам. Здесь есть все для тех, кто является последователем этой религии – ресторан, все точки общепита, мечети и даже специальные библиотеки. Здесь даже в японском ресторане обязательно есть халяльное меню».





Говоря об этом, журналист рассказала достаточно показательную историю с одним из ресторанов популярной сети общепита во Франции: «В Рубе решено было открыть один из ресторанов только с халяльной едой. Мэр города решил было воспротивиться, но тут же ударился в каменную стену в лице лобби мусульманского сообщества. И чем вы, думаете, это закончилось? Тем, что мэр лично поедал бургеры на открытии этого ресторана».





Также она рассказала об одной французской семье, принявшей ислам: «Недавно на местном телевидении вышел репортаж, который просто поразил всю Францию. Речь идет о семье, в которой оба родителя приняли ислам и все семеро детей, белокурых малышей, учат арабский и прекрасно цитируют Коран в оригинале».





Об исламе и мусульманах часто говорит российский политолог, журналист, телеведущий Максим Шевченко. Так, будучи в Алматы в мае этого года, он дал интервью телеканалу Асыл арна : «Ислам, который открыл для меня Гейдар Джемаль, это монотеизм, прежде всего. Принцип, который он исповедовал, который я вижу в исламе, это таухид – единобожие. …Вот этот вот принцип императива прямого, дисциплина, которая существует в исламе, очень интересна. От нее исходит исламская культура, которая мне так интересна, этика жизни, этика общения. Очень большая открытость у мусульман. Кто не общался с мусульманами, тот не знает, насколько мусульмане открыты и любопытны для познания всего мира. …Думаю, что будущее все равно за интеллектуальным исламом. …В этой жизни я вижу, что многие мусульмане живут очень правильно, очень достойно и мне это очень интересно, приятно».





Торгын Нурсеитова



Фото islam.ru



















