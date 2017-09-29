«Феррари» в подарок, эксклюзивные наряды и частые путешествия: как живет жена Аршавина
29 сентября 2017, 15:30
Андрей и Алиса Аршавины лишь недавно впервые опубликовали снимок с общей дочерью Есенией, хотя малышке уже исполнилось полгода
35-летняя Алиса Аршавина, новая супруга известного футболиста Андрея Аршавина, выложила несколько новых снимков в свой Инстаграм и показала, в каких условиях живут она и дети, пока глава семьи находится в Алматы на сборах и тренировках ФК «Кайрат», пишет woman.ru.
Андрей и Алиса Аршавины лишь недавно впервые опубликовали снимок с общей дочерью Есенией, хотя малышке уже исполнилось полгода. А на днях Алиса решила поделиться с подписчиками еще парой кадров, на которых видна кроха. Кроме того, экс-журналистка продемонстрировала интерьер семейного особняка в Санкт-Петербурге, несколько модных обновок, а также роскошный подарок супруга — новенькую «Феррари».
Напомним, сейчас 36-летний Андрей Аршавин выступает за казахстанский клуб «Кайрат», а Алиса вместе с тремя детьми (двое из которых она родила в предыдущем браке) живет то в теплых странах, то в Санкт-Петербурге. Молодая мама безумно гордится возлюбленным — в своем Инстаграме она написала: «Любящая и любимая жена лучшего футболиста последнего 20-летия».
Супруг подарил Алисе «Феррари»
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