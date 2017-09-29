Нурлану Ногаеву присвоили звание "Почетный гражданин ЗКО"
29 сентября 2017, 15:33
Звание почетного гражданина также было присвоено ветерану ВОВ, поэтессе и альпинисту.
Акиму Атырауской области Нурлану Ногаеву присвоили звание «Почетный гражданин Западно-Казахстанской области», сообщает Zakon.kz.
Предложение о присвоении звания было рассмотрено в ходе внеочередной 13-ой сессии областного маслихата.
Звание почетного гражданина также было присвоено ветерану Великой Отечественной войны Мухтару Ажгулову, поэтессе Акуштап Бактыгереева и альпинисту Максуту Жумаеву.
Нурлан Ногаев занимал пост замакима ЗКО с сентября 2007 по апрель 2010 года. До января 2012 года был первым заместителем акима области. С 20 января 2012 года по 26 марта 2016 года находился в должности акима ЗКО. Ныне же он является акимом Атырауской области.
Фото: liter.kz.
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