Нурлану Ногаеву присвоили звание "Почетный гражданин ЗКО"

Звание почетного гражданина также было присвоено ветерану ВОВ, поэтессе и альпинисту.

Акиму Атырауской области Нурлану Ногаеву присвоили звание «Почетный гражданин Западно-Казахстанской области»,





Предложение о присвоении звания было рассмотрено в ходе внеочередной 13-ой сессии областного маслихата.





Звание почетного гражданина также было присвоено ветерану Великой Отечественной войны Мухтару Ажгулову, поэтессе Акуштап Бактыгереева и альпинисту Максуту Жумаеву.





Нурлан Ногаев занимал пост замакима ЗКО с сентября 2007 по апрель 2010 года. До января 2012 года был первым заместителем акима области. С 20 января 2012 года по 26 марта 2016 года находился в должности акима ЗКО. Ныне же он является акимом Атырауской области.



