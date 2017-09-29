Пропавшая в Кыргызстане туристка из Израиля найдена мертвой

По его словам, тело найдено в горах.

Поисковые работы начались 27 сентября.

Как стало известно Turmush, в заповеднике Сары-Челек Хилла Ливне (Hillah Livne) находилась в компании своих друзей и с парнем. Вскоре, как рассказала сестра Ювал Ливне (Yuval Livne), 22-летняя девушка заблудилась. В течение дня ее искали при помощи вертолета Генерального штаба Вооруженных Сил КР, но поиски не дали результатов. Вскоре они обратились в МЧС для привлечения спасательной группы. Кроме того, из Израиля была направлена поисково-спасательная группа из 4 человек.



