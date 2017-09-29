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Пропавшая в Кыргызстане туристка из Израиля найдена мертвой

29 сентября 2017, 15:36

На место выехали сотрудники МЧС страны.

В Аксыйском районе найдено тело 22-летней жительницы города Тель-Авив Хиллы Ливне (Hillah Livne), пропавшей во время перехода скалистой местности. Об этом в комментарии Turmush сообщил директор Сары-Челекского государственного заповедника Эсеналы Ормоналиев.

По его словам, тело найдено в горах.

«Она упала между скалами. На место выехали сотрудники МЧС, которые должны достать тело», - сказал он.

Поисковые работы начались 27 сентября.

Как стало известно Turmush, в заповеднике Сары-Челек Хилла Ливне (Hillah Livne) находилась в компании своих друзей и с парнем. Вскоре, как рассказала сестра Ювал Ливне (Yuval Livne), 22-летняя девушка заблудилась. В течение дня ее искали при помощи вертолета Генерального штаба Вооруженных Сил КР, но поиски не дали результатов. Вскоре они обратились в МЧС для привлечения спасательной группы. Кроме того, из Израиля была направлена поисково-спасательная группа из 4 человек.

Фото с сайта akipress.org

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