Экс-полицейского, севшего за руль пьяным, лишили прав в Аксу

Бывшего капитана полиции, севшего пьяным за руль и разбившего несколько автомашин в своем дворе, осудили в Аксу, сообщила пресс-секретарь Павлодарского областного суда Айгерим Сулейменова.

Экс-капитан своей вины в суде не признал. Еще на первом судебном заседании он заявил, что не согласен с протоколом, так как, по его словам, за рулем в момент наезда на автомашины находился не он, а его 12-летний сын. После чего его заявление было рассмотрено, но в удовлетворении этой жалобы ему отказали.





В четверг суд признал его виновным по статье 608 части 3 УК РК (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств). Своим постановлением лишил его права управления транспортным средством сроком на пять лет.





После проведенного служебного расследования капитан был уволен со службы по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительные органы. Строгие дисциплинарные взыскания получили и непосредственные начальники виновного.





Между тем, экс-полицейский, не согласный с отказом на удовлетворение его жалобы на судебный протокол судом первой инстанции, обратился с апелляционной жалобой в областной суд.





Напомним , в августе этого года пьяный капитан полиции в городе Аксу въехал на Toyota Camry на стоянку автомашин в своем дворе и протаранил три припаркованных автомобиля. Это происшествие вызвало большой резонанс в соцсетях.



