В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный

Он был задержан в подъезде своего дома когда собирался ехать в Нижний Новгород на митинг.

Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве за призывы участвовать в несанкционированных акциях, передает передает ТАСС





"Сегодня сотрудниками ГУ МВД России по Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан Алексей Навальный", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.





По словам собеседника агентства, Навальный доставлен в отдел полиции для разбирательства.





Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что Навальному согласовали акции в девяти городах России, однако он призывает своих сторонников выходить на несогласованные мероприятия.





В ГУ МВД по Москве призвали граждан "не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях".





Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев, в свою очередь, сообщил ТАСС, что Навальный был задержан в подъезде своего дома, он собирался ехать в Нижний Новгород на митинг.





Ранее в полиции Нижегородской области предупредили о незаконности мероприятия, которое планировал провести 29 сентября Навальный.



