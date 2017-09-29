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Остановку в Павлодаре "продали" за семь миллионов тенге

29 сентября 2017, 15:50

На торги выставлено девять павильонов на автобусных остановках города.

В Павлодаре прошел аукцион по передаче во временное пользование земельных участков, с расположенными на них остановочными павильонами. Право арендовать один из таких уступили за семь миллионов тенге, передает Today.kz.

Несколько из них удалось отдать в аренду за 700 тысяч тенге. Неожиданной оказалась покупка одного из павильонов за семь миллионов тенге. Специалисты связывают такой спрос на объект с его месторасположением.

Также шла борьба и за заброшенный рынок. При стартовой цене в 68 тысяч тенге, объект ушел с молотка за 86 миллионов.

Крытые павильоны в Павлодаре решили продать в начале сентября. Предыдущий срок аренды истек, а вместе с ним прекратилось и благоустройство объектов. Эти обязанности лягут на новых арендаторов.

Фото: Today.kz.

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