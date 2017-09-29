Остановку в Павлодаре "продали" за семь миллионов тенге
29 сентября 2017, 15:50
На торги выставлено девять павильонов на автобусных остановках города.
В Павлодаре прошел аукцион по передаче во временное пользование земельных участков, с расположенными на них остановочными павильонами. Право арендовать один из таких уступили за семь миллионов тенге, передает Today.kz.
Несколько из них удалось отдать в аренду за 700 тысяч тенге. Неожиданной оказалась покупка одного из павильонов за семь миллионов тенге. Специалисты связывают такой спрос на объект с его месторасположением.
Также шла борьба и за заброшенный рынок. При стартовой цене в 68 тысяч тенге, объект ушел с молотка за 86 миллионов.
Крытые павильоны в Павлодаре решили продать в начале сентября. Предыдущий срок аренды истек, а вместе с ним прекратилось и благоустройство объектов. Эти обязанности лягут на новых арендаторов.
Фото: Today.kz.
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