Остановку в Павлодаре "продали" за семь миллионов тенге

В Павлодаре прошел аукцион по передаче во временное пользование земельных участков, с расположенными на них остановочными павильонами. Право арендовать один из таких уступили за семь миллионов тенге, передает передает Today.kz





Несколько из них удалось отдать в аренду за 700 тысяч тенге. Неожиданной оказалась покупка одного из павильонов за семь миллионов тенге. Специалисты связывают такой спрос на объект с его месторасположением.





Также шла борьба и за заброшенный рынок. При стартовой цене в 68 тысяч тенге, объект ушел с молотка за 86 миллионов.





Крытые павильоны в Павлодаре решили продать в начале сентября. Предыдущий срок аренды истек, а вместе с ним прекратилось и благоустройство объектов. Эти обязанности лягут на новых арендаторов.



