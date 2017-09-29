Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Один из детей, пострадавших в результате наезда джипа в Алматы, находится в реанимации

29 сентября 2017, 15:50

Состояние других пострадавших оценивается, как средней тяжести.

В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП в мкр.Ужет, передает Zakon.kz.

Сообщение о ДТП поступило на пульт Станций скорой помощи 28 сентября в 17.44 час. На место ДТП выехали четыре бригады скорой медицинской помощи. Помощь потребовалась всем четырем пострадавшим - женщине и троим детям.

"Дети были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном отделении Центра была оказана необходимая помощь с привлечением ведущих специалистов. По итогам проведенных обследований один ребенок был госпитализирован в отделение реанимации с сочетанной травмой, перелом затылочной кости слева, ушибами органов грудной и брюшной полости, травматическим шоком 1-2 степени. На сегодняшний день состояние пациента остается тяжелым и находится в отделении реанимации Центра", - прокомментировали в Управлении здравоохранения.
Двое детей были также госпитализированы в отделение нейрохирургии Центра с закрытыми черепно-мозговыми травмами и различными ушибами. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Женщина была доставлена в Больницу скорой неотложной помощи. Ей поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Пострадавшая госпитализирована в отделение нейрохирургии клиники.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...