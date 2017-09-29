Один из детей, пострадавших в результате наезда джипа в Алматы, находится в реанимации

Состояние других пострадавших оценивается, как средней тяжести.





Сообщение о ДТП поступило на пульт Станций скорой помощи 28 сентября в 17.44 час. На место ДТП выехали четыре бригады скорой медицинской помощи. Помощь потребовалась всем четырем пострадавшим - женщине и троим детям.





"Дети были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном отделении Центра была оказана необходимая помощь с привлечением ведущих специалистов. По итогам проведенных обследований один ребенок был госпитализирован в отделение реанимации с сочетанной травмой, перелом затылочной кости слева, ушибами органов грудной и брюшной полости, травматическим шоком 1-2 степени. На сегодняшний день состояние пациента остается тяжелым и находится в отделении реанимации Центра", - прокомментировали в Управлении здравоохранения.

Двое детей были также госпитализированы в отделение нейрохирургии Центра с закрытыми черепно-мозговыми травмами и различными ушибами. Их состояние оценивается как средней тяжести.





Женщина была доставлена в Больницу скорой неотложной помощи. Ей поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Пострадавшая госпитализирована в отделение нейрохирургии клиники.