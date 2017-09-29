Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 341,18, USDKZT_TOM = 340,60, RUBKZT_TOD = 5,8842, USDKZT_0_001 = +9,2745 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,2820 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами CNYKZT_TОМ и CNYKZT_SPT сегодня на KASE не проводились в связи выходными днями с 01 по 08 октября в Китайской Народной Республике (Праздник середины осени).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_ TOD) составил 341,18 тенге за доллар США при объеме торгов 55 200 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOМ) составил 340,60 тенге за доллар США при объеме торгов 4 000 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8842 тенге за рубль при объеме торгов 38 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 341,19 тенге за доллар (+0,76 тенге), суммарный объем торгов - 136 850 тыс. USD (-183 300 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,2745 % годовых при объеме торгов 103 100 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,2820 % годовых при объеме торгов 239 100 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.