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Пострадавшие в ДТП в Турции казахстанцы отказались вылететь на родину санавиацией

29 сентября 2017, 15:52

Они объяснили свой отказ лететь спецбортом тем, что четвертый пациент не подлежит данному виду транспортировки.

Казахстанцы, пострадавшие в аварии в Турции, отказались от специального медицинского борта санитарной авиации министерства здравоохранения РК. Это произошло сегодня в 12 часов дня по времени Астаны. Об этом в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказал директор республиканского центра санитарной авиации Министерства здравоохранения РК Нуржан Отарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Причина отказа от помощи санитарной авиации Казахстана в том, что четвертый пациент, находящийся в Турции, не подходит по медицинским показаниям для транспортировки специальным бортом.

«Четвертый пациент не был предусмотрен в рамках эвакуации силами санитарной авиации. В заявлении пациенты написали, что отказываются от борта, и готовы сами решить вопрос транспортировки альтернативными методами», - сказал во время брифинга Отарбаев.

Он пояснил, троих пациентов должны были доставить на борту санитарной авиации согласно правилам Минздрава и медицинскому заключению турецких коллег.

«Четвертая пациентка, которая уже сейчас находится на амбулаторном лечении, не подлежала эвакуации медицинским бортом. Турецкими коллегами было прописано, что она может транспортироваться силами гражданской авиации», - добавил он.

Однако казахстанцев, попавших в беду во время отпуска, такое положение не устроило, а потому в 12 часов дня заявление об отказе было передано из консульства РК в Турции министерству здравоохранения.

К слову, примерная стоимость планируемого перелета исчислялась 21 млн тенге.

Татьяна Ковалева, Астана


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